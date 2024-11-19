Известный казахстанец показал, как нужно реагировать на новый маникюр жены

Маникюр играет в жизни современной женщины далеко не последнюю роль. Также ей очень важна и реакция мужа или близкого человека. Казахстанский cтендап-комик Галым Калиакбаров решил пошутить на эту тему и снял совместно с супругой небольшое видео, сообщает Zakon.kz.

19 ноября 2024 года он разместил ролик на странице в Instagram с подписью: "Или как еще реагировать?"

В кадре, когда жена демонстрирует идеальный маникюр, Калиакбаров достает плакат и запускает конфетти.

Комментаторы оценили работу семьи и уточнили, что также нужно реагировать и "на суп, на чистый пол, на выглаженное постельное белье и т. д." К тому же, судя по отзывам, в каждой семье происходит аналогичная ситуация.

У меня так средний сынок реагирует.

Коримдик надо дать обязательно.

И еще надо выгулять новый маникюр.

Все верно. Только вместо шапочки лучше открыть шампанское.

А мой так и реагирует.

Когда увидел маникюр жены и решил сразу стать идеальным мужем, так будет спокойнее.

Еще и оплатить все это дело надо.

Вот, правильный мужик, – смеются подписчики.

Это не первое видео от ведущего. Еще в сентябре он снял видеоурок для мужчин на тему "Как чинить что-то дома".