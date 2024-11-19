Лента новостей
0
Қаз
#Всеобщее декларирование #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Объемы производства продуктов питания в Казахстане хотят увеличить в 1,4 раза к 2028 году

Продукты питания, магазин, супермаркет , фото - Новости Zakon.kz от 19.11.2024 14:13 Фото: Zakon.kz
Вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов на пресс-конференции в правительстве 19 ноября озвучил планы по наращиванию производства казахстанских продуктов питания, сообщает Zakon.kz.

Он напомнил, что в Казахстане утвержден Комплексный план по развитию переработки сельхозпродукции на 2024-2028 годы.

"В рамках Комплексного плана предусмотрено льготное финансирование перерабатывающих предприятий как на инвестиционные цели, так и на пополнение оборотных средств. На эти цели республиканской бюджетной комиссией одобрено льготное кредитование в течение пяти лет на сумму 372 млрд тенге. В целом, реализация предусмотренных Комплексным планом мер позволит довести долю переработки таких видов сельскохозяйственных товаров, как рис, кукуруза, гречиха, подсолнечник, мясо, молоко до 70%, а также увеличить в 2028 году объемы производства продуктов питания в 1,4 раза", – указал вице-министр сельского хозяйства.

Он рассказал также о планах обеспечить прозрачность в получении мер государственной поддержки. В частности, отмечается, что  субсидирование будет переведено в формат "одного окна".

Вводится система прослеживаемости в растениеводстве и животноводстве, в рамках которой все процессы будут отслеживаться, а все субъекты рынка от производителя до потребителя взяты на учет.

19 ноября министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев рассказал, что будет с ценами на продукты питания на фоне укрепления доллара. 

Читайте также

Алматы, зима, частные дома, канатная дорога
Дождь, снег и тепло до +13°С вернутся в Алматы
В Акмолинской области
Востребованные кадры обучает колледж с 65-летней историей в Акмолинской области
Мадина Мамырханова
МСХ РК Казахстан 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Семья
В семье певицы Валерии готовятся к рождению малыша
Часы, часовой пояс, время, смена часового пояса, часовой пояс Казахстана, часовой пояс в Казахстане
Изменение часового пояса в Казахстане: в правительстве сделали заявление
Минфин, кабмин, декларация
8 миллионов казахстанцев освободили от обязательного представления деклараций
любовь, отношения
Психологи вычислили идеальную разницу в возрасте между возлюбленными
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: