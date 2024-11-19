Объемы производства продуктов питания в Казахстане хотят увеличить в 1,4 раза к 2028 году

Вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов на пресс-конференции в правительстве 19 ноября озвучил планы по наращиванию производства казахстанских продуктов питания, сообщает Zakon.kz.

Он напомнил, что в Казахстане утвержден Комплексный план по развитию переработки сельхозпродукции на 2024-2028 годы.

"В рамках Комплексного плана предусмотрено льготное финансирование перерабатывающих предприятий как на инвестиционные цели, так и на пополнение оборотных средств. На эти цели республиканской бюджетной комиссией одобрено льготное кредитование в течение пяти лет на сумму 372 млрд тенге. В целом, реализация предусмотренных Комплексным планом мер позволит довести долю переработки таких видов сельскохозяйственных товаров, как рис, кукуруза, гречиха, подсолнечник, мясо, молоко до 70%, а также увеличить в 2028 году объемы производства продуктов питания в 1,4 раза", – указал вице-министр сельского хозяйства.

Он рассказал также о планах обеспечить прозрачность в получении мер государственной поддержки. В частности, отмечается, что субсидирование будет переведено в формат "одного окна".

Вводится система прослеживаемости в растениеводстве и животноводстве, в рамках которой все процессы будут отслеживаться, а все субъекты рынка от производителя до потребителя взяты на учет.

19 ноября министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев рассказал, что будет с ценами на продукты питания на фоне укрепления доллара.

