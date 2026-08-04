Казахстан наращивает производство продуктов: какие товары хотят меньше импортировать

Вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов на заседании правительства 4 августа 2026 года рассказал о планах по развитию отечественного производства мяса птицы, передает корреспондент Zakon.kz.

Азат Султанов сообщил, что пищевая промышленность Казахстана демонстрирует устойчивую положительную динамику. Рост наблюдается по всем основным продуктам питания. В планах довести уровень обеспеченности свыше 80% по мясу птицы, рыбе, сахару, сырам и творогу, колбасным изделиям и яблокам за счет увеличения собственного производства и замещения импорта.

"За последние пять лет производство мяса птицы увеличилось на 58%, импорт сократился на 25%, а обеспеченность внутреннего рынка отечественным мясом птицы повысилась с 58 до 78%", – подчеркнул спикер.

Рост обеспечен за счет расширения действующих предприятий и ввода новых мощностей. В планах – реализация новых крупных проектов.

"Реализация новых проектов позволит существенно увеличить производство и полностью обеспечить внутренний рынок отечественным мясом птицы", – уверен Азат Султанов.

За последние годы рацион казахстанцев заметно изменился под давлением высоких цен на продукты. Одни категории уходят из повседневной корзины, другие превратились в основу питания. Как затяжной период продовольственной инфляции повлиял на привычки населения, можно прочитать здесь.