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Законодательство РК

В Казахстане хотят внедрить новый стандарт питания в школах

Школьная столовая, еда, буфет, школьные повара, фото - Новости Zakon.kz от 19.11.2024 11:24 Фото: Zakon.kz
Министр просвещения Гани Бейсембаев на заседании правительства 19 ноября 2024 года высказался об организации школьного питания в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Гани Бейсембаев напомнил, что с прошлого года по поручению главы государства учащиеся начальных классов и дети из социально уязвимых слоев населения обеспечиваются бесплатным горячим питанием. 

По его словам, на текущий момент обеспечены бесплатным горячим питанием 1,7 млн школьников, для этих целей из местного бюджета выделено 162 млрд тенге.

"Министерством просвещения при участии Минздрава в сентябре-октябре организован и проведен мониторинг школьных столовых страны на соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям. Итоги республиканского мониторинга свидетельствуют о недостаточном контроле со стороны местных исполнительных органов, что подтверждается фактами нарушения требований законодательства. В частности, хочу отметить, что в ходе работы мониторинга выявлено 771 нарушение", – сообщил министр.

Министерством также проведена комплексная оценка работы акиматов на местах по организации школьного питания. При оценке учитывались результаты проведенного мониторинга качества питания, материально-техническая оснащенность столовых, стоимость питания в регионах на одного учащегося и результаты опроса родителей. Эта работа показала, что акиматами Жамбылской, Мангистауской, Алматинской, Атырауской областей и Шымкента не уделяется должного внимания организации качественного питания в школах. 

"В настоящее время министерством прорабатывается вопрос введения административной ответственности должностных лиц за нарушение требований отбора поставщиков при закупках услуг школьного питания. Акиматам областей, городов Астаны, Алматы, Шымкента необходимо усилить контроль за качеством школьного питания и соблюдением требований, установленных законодательством, строго соблюдать требования законодательства при отборе поставщиков услуг по организации питания, а также активизировать системную работу региональных межведомственных экспертных групп", – добавил Бейсенбаев.

Он же указал на необходимость рассмотреть вопрос актуализации стоимости питания на одного ребенка и активизировать работы по модернизации школьных столовых.

"Минздраву необходимо предусмотреть компетенцию по разработке перспективного меню для организаций образования, разработать изменения в законодательство в части проведения постоянного контроля за санитарно-эпидемиологическим состоянием школ без предварительного уведомления, внедрить обеспечение ежедневного контроля за качеством  питания медицинскими работниками школ и обеспечить введение в действие с 1 сентября 2025 года нового стандарта питания в организациях образования, основанного на международных стандартах. Данные меры позволят повысить качество школьного питания", – резюмировал министр просвещения.

9 сентября 2024 года был зафиксирован массовый случай отравления детей в Мангистау. Все они ученики с первого по четвертый класс средней школы №8 села Бесшокы Мунайлинского района. По словам родителей, все дети поели в школьной столовой картофельное пюре с котлетой. 13 сентября школьную столовую опечатали. Позже правительство РК взяло под контроль расследование причин массового отравления. Последовала и реакция депутатов – они предложили усилить контроль за питанием школьников.

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