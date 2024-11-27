Ряд проектов по строительству, ремонту и реконструкции улично-дорожной сети реализуют в Кокшетау

Подробнее рассказали в местной администрации.

"На сегодняшний день проведены работы по текущему ремонту дорог и дворовых проездов по устранению последствий ЧС весеннего периода 2024 года. Подрядная организация ТОО "Кокшетау жолдары" к работам приступила с 1 августа. Ремонтные работы проведены на участках дорог, пострадавших от последствий весеннего паводка по улицам микрорайонов Элеватора и Привокзальной, общая площадь ремонта составила 50 395 квадратных метров, протяженность -7 километров. Также в рамках дополнительных средств из местного бюджета для продолжения работ на участках дорог, расположенных по улице Жунусова от М. Габдуллина до Кошкарбаева, проведен ямочный ремонт на улицах Байтурсынова, Абулкасымова, Шалкар, Кенжетаева, 1 и 2 проезды, а также заезд и парковка к зданию налоговой на проспекте Назарбаева. К тому же, отремонтирована дорога от улицы Ташенова до Казпедколледжа. Работы завершены до 25 октября текущего года. Общая площадь выполненных работ – 22 000 квадратных метров, протяженность – два километра", – проинформировали в акимате города Кокшетау.

Как сообщили в ведомстве, ведутся работы по проекту "Строительство дороги вдоль озера Копа от Центра крови до ул. Кенесары", протяженность участка – 1715 метров, работы на стадии завершения, на данный период ведутся работы по установке ограждения, установке дорожных знаков. Помимо этого, в областном центре реализуют ряд проектов, направленных на улучшение дорог.

"На данный момент ямочный ремонт проведен на 18 улицах города: Ауэзова, Абая, Буденного, Жунусова, Канай Би, Алтынсарина, Пушкина, Сатпаева, Сырымбет, Кенесары, Ауельбекова, Ашимова, Сулейменова, проспект Абылай хана, микрорайоны Бирлик и Северная промзона, участок в районе завода Енки. Общая площадь выполнения на данный момент – 18 296 м2. Ведутся работы в рамках ремонта дорог, имеющих щебеночное покрытие, отсыпка щебнем с разравниваем и уплотнением, планируется охватить различные участки города, имеющие щебеночное покрытие, такие как в микрорайоне Кулагер, район старого мясокомбината, район парка Алаш, в поселке Застанционный и микрорайоне Жайлау", – акцентировали в отделе жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кокшетау.

В ведомстве сообщили, что щебеночное покрытие ожидается на улицах Шагалалы, Тлендиева, Зеренды, Агыбай батыра, 6 дачная, Акселеу, Когалы, Каусар, Сагдиева, Куанышева, Кусаинова, Халифа Алтай, Абдирова, Челюкина, Есенберлина, Жумабаева, Брусиловского, Биржан сал, Халифа Алтай, Кусаинова, переулок от улицы Акселеу до улицы Жубанова.

Сообщается, что в областном центре проведены работы по среднему ремонту протяженностью 44 км, по отсыпке улиц фрезерованным материалом протяженностью 14 км. Выполнен ямочный ремонт площадью более 40 тысяч квадратных метров.