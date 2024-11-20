Минимальный тариф на содержание жилища предлагают поднять КСК в Алматы: что это значит

Недавно представителями ассоциации КСК Алматы был поднят вопрос об утверждении минимального размера расходов на управление и содержание общего имущества объекта кондоминиума.

Каждый житель Алматы знает, что при оплате за коммунальные услуги одну из граф занимают расходы на содержание жилища. Официально минимальный тариф на оплату этой строчки составляет 25 тенге за квадратный метр. Он был установлен еще 14 лет назад и с тех пор не менялся. Но фактически ситуация иная – в подавляющем большинстве многоквартирных домов советской постройки волевым решением председателей КСК и обязательно-принудительным голосованием ОСИ и ПТ жители уже платят намного больше – около 40 тенге с квадратного метра квартиры. Помимо покрытия расходов на дорожающие расходные материалы и услуги сервисных компаний, это позволило обновить трубы (коммунальные сети) в подвалах, сделать косметический ремонт подъездов, замену окон в подъездах.

Фото: Кайрат Конуспаев

Однако в другой части многоквартирных домов Алматы, не менее нуждающихся в ремонте, расходы на содержания жилища остались не выше 25 тенге за квадратный метр, что на сегодня приводит к тому, что ОСИ и КСК таких домов кое как сводят дебит с кредитом, чтобы поддерживать состояние общедомовой собственности в рабочем состоянии.

Фото: Кайрат Конуспаев

В домах, подчиняющихся КСК "Аспан", где минимальный тариф составляет всего 18 тенге, проблемы с ремонтом и обслуживанием стали повседневной реальностью. Эти дома построены в 60-70-х годах, и их техническое состояние требует значительных затрат на ремонт. В таких домах регулярно возникают аварийные ситуации, и необходимы капитальные работы, но средств на это нет.

"Самый главный вопрос – это тариф на содержание дома. Без достаточного бюджета мы не можем сделать нужные ремонты, и все работы упираются в нехватку денег", – сказал руководитель КСК "Аспан" Вадим Иванов.

Фото: Кайрат Конуспаев

По его словам, тариф должен быть не менее 40 тенге с квадратного метра. Также этот тариф будет умножаться для каждого дома еще на добавочный коэффициент – от 1,3 до 1,6, в зависимости от года постройки, этажности и состояния общедомовой собственности.

"Чем старше дом, тем больше в него нужно вкладывать, к тому же, затраты на материалы, освещение и услуги сервисных компаний, банков дорожают. Я представляю Турксибский район и мы видим, что чем старше дом, тем больше расходов, а ресурсы на исходе. Жилой фонд в Алматы не молодеет, и требуется больше ресурсов для содержания домов в хорошем состоянии", – сказала представитель ассоциации кооперативов собственников помещений "Туран" Бибигуль Жунуспаева.

Фото: Кайрат Конуспаев

На круглом столе также были затронуты вопросы контроля расходования средств, оплачиваемых на содержание жилища. Было отмечено, что согласно утверждаемой методике формирования тарифа будет обнародован для жителей перечень выполняемых работ и их стоимость.