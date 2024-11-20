Рассмотрение уголовных дел с участием присяжных набирает популярность в Казахстане

Вопросы совершенствования уголовного правосудия обсуждают на девятом экспертном форуме для Центральной Азии, в том числе с участием суда присяжных, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил председатель Верховного суда Асламбек Мергалиев 20 ноября 2024 года, в целях демократизации судебной системы и расширения гражданского участия в отправлении правосудия по поручению главы государства поэтапно расширены категории дел, подлежащих рассмотрению судами присяжных.

"В результате чего, рассмотренные с участием присяжных заседателей дела выросли в разы. Если в 2021 году их количество составляло 59 дел, то только за девять месяцев 2024 года эта цифра достигла почти 200", – сказал Асламбек Мергалиев.

Он отметил, что к мандату суда присяжных планируется отнести рассмотрение обращений об условно-досрочном освобождении и замене меры наказания осужденным за тяжкие и особо тяжкие преступления. Соответствующий пилотный проект будет запущен в 2025 году.

Если раньше присяжными рассматривались только особо тяжкие дела, то сейчас и по отдельным составам тяжких преступлений, добавил судья Верховного суда Сакен Абдолла.

"Формированием списка присяжных у нас занимается искусственный интеллект, который исключил фактор человеческой ошибки. В целом спрос населения на расширение мандата присяжных с каждым годом растет", – заключил он.

Все, что нужно знать об институте суда присяжных можно почитать здесь.