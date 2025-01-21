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Общество

В Казахстане вдвое выросло число дел, рассмотренных с участием присяжных

Верховный Суд РК, суд, судебная система , фото - Новости Zakon.kz от 21.01.2025 16:34 Фото: primeminister.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Верховного суда Асламбека Мергалиева. Об этом 21 января 2025 года рассказали в пресс-службе президента, сообщает Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован об итогах деятельности судебной системы за 2024 год.

Как сообщил Асламбек Мергалиев, приоритетами работы судов являются защита прав, свобод и законных интересов граждан и предпринимателей, обеспечение верховенства закона.

Президенту было доложено, что растет число рассмотренных дел и материалов, при этом достигнут самый высокий за последние пять лет показатель качества отправления правосудия (98,9% судебных актов местных судов признаны законными и обоснованными).

Увеличивается доля примирительных процедур по гражданским и административным делам. Благодаря расширению подсудности вдвое выросло число дел, рассмотренных с участием присяжных заседателей (с 147 до 261).

Фото: akorda.kz

Председатель Верховного суда рассказал о внедрении технологий искусственного интеллекта, которые способствуют формированию единообразной судебной практики и существенно облегчают работу судей (с применением роботизации рассмотрена треть дел и материалов – 665 тыс. из 2 млн).

Асламбек Мергалиев также проинформировал о создании кассационных судов, законодательных инициативах, направленных на усиление независимости судей и расширение сферы административной юстиции.

Глава государства отметил важность обеспечения верховенства закона и повышения доверия к правосудию.

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5 июля 2024 года Касым-Жомарт Токаев подписал Конституционный закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан". Согласно закону, Верховный суд перестанет быть кассационной инстанцией, будут созданы специальные кассационные суды.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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