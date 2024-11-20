МВД показало в действии "умные" камеры на улицах Астаны и Алматы

В двух городах Казахстана – Астане и Алматы – запустили инновационную национальную систему видеомониторинга, сообщает Zakon.kz.

В МВД РК 20 ноября 2024 года рассказали, что эта система с применением технологий искусственного интеллекта позволяет распознавать разыскиваемых лиц, сигнализировать об оставленных предметах в общественных местах, фиксировать правонарушения в автоматическом режиме. Также "компьютерное зрение" позволяет по марке, модели и цвету идентифицировать автотранспорт.

"Под пристальным вниманием "умных" камер находятся такие объекты, как ж/д вокзалы, аэропорты, гостиницы, улицы, перекрестки, ТРЦ. Цифровые "сторожи" уже показали свою эффективность", – отметили в ведомстве.

Так, во время проведения Всемирных игр кочевников в Астане удалось оперативно найти потерявшихся в толпе детей, а также людей, состоящих на учете, без вести пропавших.

При помощи системы видеоаналитики в Астане оперативно распознаны и задержаны 46 разыскиваемых правонарушителей.

Аналогичная работа проводится и в Алматы, где на сегодняшний день установлены и задержаны 30 таких лиц.

"Внедряемые технологии – новый шаг к созданию умных городов, который позволит повысить уровень общественной безопасности и снизить преступность. Подобные системы активно применяются в Китае, России и странах Европы. Казахстан уверенно становится частью этой мировой тенденции, адаптируя лучшие практики", – отмечают в МВД.

В дальнейшем планируется расширение видеомониторинга с увеличением количества камер. Это будет происходить поэтапно.

На сегодняшний день вне зависимости от формы собственности в стране имеется 1 млн 359 тысяч видеокамер, из которых 310 тысяч выведены в ЦОУ и дежурные части полиции.

15 октября 2024 года в полиции Астаны рассказывали о том, что инспекторы по делам несовершеннолетних получили доступ к платформе TargetEYE (платформа управления системами видеонаблюдения, позволяющая централизованно осуществлять мониторинг сотен тысяч камер. – Прим. ред.) и прошли обучение, что позволило повысить эффективность контроля за безопасностью в школах и детских садах города. Благодаря внедрению Единой системы видеомониторинга в Алматы каждый инспектор имеет возможность оперативно просматривать камеры, установленные в образовательных учреждениях, получать доступ к архиву видеозаписей и событиям видеоаналитики.