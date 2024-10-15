"Впервые в стране": в чем уникальность видеонаблюдения в школах Алматы

В полиции Алматы 15 октября заявили, что сделан значительный шаг в области охраны общественного порядка и защиты детей с помощью интеграции современных технологий видеонаблюдения и видеоаналитики в работу, сообщает Zakon.kz.

Так, инспекторы по делам несовершеннолетних получили доступ к платформе TargetEYE (платформа управления системами видеонаблюдения, позволяющая централизованно осуществлять мониторинг сотен тысяч камер. – Прим. ред.) и прошли обучение, что позволило повысить эффективность контроля за безопасностью в школах и детских садах города.

Благодаря внедрению Единой системы видеомониторинга в Алматы, инспекторы по делам несовершеннолетних получили еще один незаменимый инструмент в своей работе. Теперь каждый инспектор имеет возможность оперативно просматривать камеры, установленные в образовательных учреждениях, получать доступ к архиву видеозаписей и событиям видеоаналитики. Это обеспечивает непрерывный контроль и возможность своевременного реагирования на инциденты и обращения граждан.

Фото: ДП Алматы

"Впервые в стране в 2024 году акиматом города Алматы успешно реализован проект "Комплексная система безопасности" в государственных образовательных и дошкольных учреждениях. Более 400 школ и детских садов были оснащены цифровыми камерами видеонаблюдения, видеофонами, турникетами и тревожными кнопками, которые подключены к Центру оперативного управления ДП. Также были внедрены охранные и пожарные сигнализации. Все элементы системы безопасности интегрированы в единую экосистему безопасности, включая 22 тыс. камер, которые охватывают всю территорию образовательных учреждений и передают данные в реальном времени в Единую систему видеомониторинга", – сообщил начальник Департамента полиции Алматы генерал-майор полиции Арыстангани Заппаров.

По его словам, централизованное управление и анализ данных позволяют инспекторам отслеживать происходящее в режиме реального времени, получать информацию по ключевым показателям аналитики – от массового скопления людей и возможных драк до подозрительных ситуаций, требующих немедленного вмешательства. Например, система может обнаружить лица, находящиеся в республиканском розыске, и зафиксировать их посещение школ.

Заппаров отметил, что платформа использует передовые алгоритмы искусственного интеллекта и модули видеоаналитики для автоматического распознавания лиц и событий, что минимизирует человеческий фактор и ускоряет процесс реагирования.

"Алгоритмы способны идентифицировать подозрительных лиц по частям их изображения или образам (например, если лицо скрыто маской или очками), а также распознавать подозрительные ситуации на территории образовательных учреждений. Это помогает предотвратить трагические случаи в жизни детей и подростков, сохраняя их жизнь и здоровье. Также возможно отслеживание массовых скоплений людей, что позволяет инспекторам оперативно реагировать на потенциально опасные ситуации, такие как драки или другие конфликты. Интеграция с картографическим сервисом позволяет построить маршрут подозреваемого в режиме реального времени и скоординировать действия с другими службами полиции", – резюмировал Арыстангани Заппаров.

Накануне, 14 октября, в полиции Алматы сообщили, что намерены провести проверки строек, учебных заведений, рынков и других объектов в рамках ОПМ "Нелегал".