"Умные" камеры распознают лица на улицах Семея

На улицах Семея внедрили систему распознавания лиц, сообщает Zakon.kz.

С ее помощью полицейские могут выявлять людей, находящихся в розыске, а также автоматически фиксировать различные правонарушения. В настоящее время в городе функционирует около двух тысяч камер видеонаблюдения, из которых 84 уже оснащены технологиями искусственного интеллекта. Об этом передает телеканал "24kz".

Под наблюдением этих камер находятся зоны с повышенной проходимостью:

вокзалы;

рынки;

торговые центры;

оживленные улицы.

Система видеомониторинга сканирует лица прохожих, выявляет преступников, а также помогает в поиске пропавших без вести. Для обработки поступающей информации в полиции работает отдельная команда Центра оперативного управления. В режиме реального времени специалисты анализируют видеопоток и при необходимости передают данные дежурным нарядам.

"Система используется исключительно в рамках действующего законодательства и не предназначена для тотального контроля за гражданами. Ее применение ограничивается обеспечением правопорядка. Важно понимать, что использование "умных" камер не заменяет работу полицейских, а помогает им более точно и оперативно выполнять свои обязанности", – отметила старший инспектор Центра оперативного управления ДП области Абай Дина Темирбаева.

С помощью таких камер полицейские уже раскрыли 64 преступления и выявили более 11 тыс. административных правонарушений. В дальнейшем систему видеомониторинга планируют установить во всех изоляторах временного содержания.

