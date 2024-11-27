Исследование о смене часового пояса: какова его цель

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек в кулуарах Мажилиса 27 ноября объяснил цель исследования в рамках смены часового пояса в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что последние несколько месяцев был большой общественный запрос, насколько обоснована смена часового пояса.

"В Минздраве решили провести отдельное исследование. Наше министерство поддержало. Мы запустили все необходимые процедуры. Высшая научная техническая комиссия одобрила, поддержала эту заявку. Для общего понимания, насколько это большая проблема, вот такой анонимный опрос запустили в eGov", – пояснил глава Миннауки.

Между тем, по его словам, казахстанцам не следует ожидать возврата прежнего часового пояса.

"Решение окончательное, правительством принято на прошлом заседании... и оно однозначное. Теперь поднимаются другие вопросы: насколько это влияет на здоровье, насколько нужно корректировать графики рабочего режима. Есть прикладные вопросы, на которые это исследование обратит внимание и даст какое-то обоснование", – заявил Саясат Нурбек.

Ранее Саясат Нурбек пояснил, что опрос в eGov о смене часового пояса является один из компонентов комплексного исследования. В его рамках опросили около 200 тыс. человек.