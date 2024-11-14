Смена часового пояса: когда в Казахстане начнут исследование

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек 14 ноября 2024 года в кулуарах Сената рассказал, что Министерство здравоохранения запросило отдельное научное исследование о влиянии смены часового пояса на жизнь казахстанцев, сообщает корреспондент Zakon.kz.

На вопрос журналиста о том, менялся ли как-нибудь график университетов в связи с тем, что из-за смены часового пояса стало раньше темнеть, глава Миннауки ответил: "Нет". По его словам, не было больших корректировок графика, и жалоб со стороны университетов не поступало.

"Отдельно могу сказать, что Министерством здравоохранения внесена нам заявка на проведение отдельного научного исследования. Мы подключим лучшие наши институты – Институт географии, также будет институт Минздрава по физиологии и медицинской части. Высшая научно-техническая комиссия проведет заседание в скором времени и мы вынесем эту тему. Если получим одобрение, то сразу объявим конкурс и запустим это исследование", – озвучил Саясат Нурбек.

На уточнение, сколько понадобится для этого денег, министр отметил, что сумма небольшая, а само исследование будет запущено до конца года.

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