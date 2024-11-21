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В целях безопасности: 21 ноября в Алматы запустят специальную систему оповещения

21 ноября в Алматы запустят систему оповещения, фото - Новости Zakon.kz от 21.11.2024 08:46 Фото: ДЧС Алматы
21 ноября в 11: 00 в рамках командно-штабного учения "Қыс-2024" Департамент по ЧС Алматы запланировал проведение технической проверки системы оповещения города, сообщает Zakon.kz.

По информации ДЧС Алматы, во время проверки системы оповещения предполагается кратковременное включение комплекса технических средств системы оповещения.

Звуковой сигнал "Внимание всем!" – это предупредительный сигнал, который подается для привлечения внимания населения перед передачей всех экстренных сообщений в случае угрозы или возникновении чрезвычайной ситуации.

Услышав звуковой сигнал, необходимо включить телевизоры и радиоприемники, прочесть информацию на интернет-ресурсах и в мобильных приложениях для получения инструкций по дальнейшим действиям в сложившейся ситуации.

Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях является основной мерой безопасности, которая позволяет защитить жителей от негативных последствий какой-либо аварии или разрушительного воздействия, вызванного влиянием различных факторов природных явлений.

Ранее сообщалось, что в Казахстане зазвучат сирены 21 ноября.

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