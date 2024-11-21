В целях безопасности: 21 ноября в Алматы запустят специальную систему оповещения
По информации ДЧС Алматы, во время проверки системы оповещения предполагается кратковременное включение комплекса технических средств системы оповещения.
Звуковой сигнал "Внимание всем!" – это предупредительный сигнал, который подается для привлечения внимания населения перед передачей всех экстренных сообщений в случае угрозы или возникновении чрезвычайной ситуации.
Услышав звуковой сигнал, необходимо включить телевизоры и радиоприемники, прочесть информацию на интернет-ресурсах и в мобильных приложениях для получения инструкций по дальнейшим действиям в сложившейся ситуации.
Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях является основной мерой безопасности, которая позволяет защитить жителей от негативных последствий какой-либо аварии или разрушительного воздействия, вызванного влиянием различных факторов природных явлений.
Ранее сообщалось, что в Казахстане зазвучат сирены 21 ноября.