В Казахстане зазвучат сирены 21 ноября

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) выступили с важным заявлением. В ведомстве предупредили о том, что во всех городах Казахстана включат сирены 21 ноября 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Все это связано с тем, что с 21 по 22 ноября 2024 года в стране пройдет республиканское командно-штабное учение (РКШУ) "Қыс-2024". Республиканский штаб будет располагаться в Кокшетау.

Как уточнили в пресс-службе МЧС, по результатам учения будет оценена готовность областной Государственной системы гражданской защиты к ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций (ЧС) в условиях зимнего периода.

Практические мероприятия будут проводиться во всех регионах страны.

Кроме того, в рамках РКШУ запланировано проведение проверки системы оповещения гражданской защиты.

"21 ноября 2024 года во всех регионах страны в 11:00 будут запущены электросирены и сиренно-речевые устройства, а также перехват эфира телевизионных и радиоканалов". Пресс-служба МЧС РК

14 октября 2024 года МЧС утвердило Правила использования сетей телерадиовещания для оповещения населения об угрозе жизни и порядке действий при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, а также в интересах обороны, национальной безопасности и охраны правопорядка.