Новую систему оповещения при ЧС запустят в Алматы

Аким Алматы Ерболат Досаев на заседании правительства 5 марта 2024 года рассказал о новой системе оповещения, которая будет мгновенно оповещать жителей города на случай возможных ЧС, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам акима, новую систему оповещения запустят в пилотном режиме в мае этого года.

"В рамках поручения главы государства от 25 января по внедрению системы экстренного массового оповещения населения через мобильные устройства акиматом Алматы в пилотном режиме совместно с МЦРИАП и МЧС, в целях оперативного оповещения жителей города о чрезвычайных ситуациях, до конца мая текущего года планируется внедрить систему мгновенного оповещения населения по принципу Mass Alert, с использованием технологии Cell Broadcast, на которую выделено 475 млн тенге", – рассказал Ерболат Досаев.

Глава мегаполиса отметил, что в отличие от традиционных SMS технология Cell Вroadcast не создает дополнительную нагрузку на сеть и позволяет обеспечить мгновенную и массовую рассылку, время и частоту оповещения сразу для всех абонентов, находящихся в зоне покрытия антенн базовых станций.

Сильное землетрясение произошло в Алматы 4 марта 2024 года в 11:22. По данным сейсмологов, сила подземных толчков составила 5 баллов. Что происходило в городе и как алматинцы отреагировали на буйство стихии – читайте в материале по ссылке.