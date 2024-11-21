Лента новостей
0
Қаз
#Всеобщее декларирование #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Национальный центр компетенций появится в Казахстане

Национальный центр компетенций появится в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 21.11.2024 09:10 Фото: pexels
В Астане по поручению премьер-министра РК создадут Национальный центр компетенций для поддержки и развития студентов технического и профессионального образования, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Министерстве просвещения 21 ноября 2024 года, Национальный центр компетенций выполнит роль диалоговой площадки для бизнеса и системы подготовки кадров, а также станет единой тренировочной базой по подготовке студентов технического и профессионального образования (ТиПО) к международным соревнованиям профессионального мастерства, развитию экспертного сообщества и повышению популярности рабочих профессий.

"Объявленный главой государства Год рабочих профессий подчеркивает важность технического и профессионального образования для всей страны. Открытие Национального центра компетенций станет ключевым шагом в реализации стратегии по повышению качества образования и привлекательности рабочих профессий. Центр будет основой для подготовки национальной сборной к мировым чемпионатам WorldSkills, обеспечит создание главной региональной базы для переподготовки кадров и повышения квалификации, станет важной диалоговой площадкой для бизнеса и образовательных учреждений, что способствует улучшению взаимодействия между работодателями и системой подготовки специалистов", – отметил министр просвещения Гани Бейсембаев на закрытии IX Республиканского чемпионата WorldSkills Kazakhstan – 2024.

В министерстве отметили, что аналогичные центры успешно функционируют в таких странах, как Китай, Южная Корея и Россия. Они уже продемонстрировали свою эффективность в подготовке высококвалифицированных специалистов. Во всем мире движение WorldSkills является одним из главных инструментов повышения престижа рабочих профессий. На международной арене национальная сборная Казахстана успешно представляет страну с 2014 года.

В 2024 году на полях национального чемпионата WorldSkills Kazakhstan 555 конкурсантов продемонстрировали свои навыки в 30 компетенциях, в том числе в области электроники, промышленной автоматики, мехатроники, инженерной графики, кондитерского дела, электромонтажных работ, сварочных технологий, веб-технологий и IT-решений для бизнеса, технологий моды.

Читайте также

21 ноября в Алматы запустят систему оповещения
В целях безопасности: 21 ноября в Алматы запустят специальную систему оповещения
Мясо, мясной цех, мясной отдел, мясной магазин, супермаркет, продукты питания
Производство колбасы и мяса в Казахстане увеличилось на 3,2%
Закрытая трасса, закрыто, стоп, снег, снегопад, метель, закрытая дорога, непогода, перекрытая дорога, дорога закрыта, заносы, занос
Пути открыты: в Казахстане возобновили проезд на нескольких крупных трассах
Ирина Капитанова
Министерство просвещения РК Образование Казахстан Бейсембаев Гани 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
исследование
Миф о малоподвижном образе жизни развенчали эксперты
Игорь Крутой обратился к Валерию Леонтьеву
Игорь Крутой обратился к Валерию Леонтьеву
магазин и женщина
В Казахстане начался рост цен на основные продукты питания
Снег, снегопад, зима, холод, мороз, заморозки, зима в Алматы
Новый мощный циклон обрушится на Казахстан
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: