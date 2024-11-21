Национальный центр компетенций появится в Казахстане

В Астане по поручению премьер-министра РК создадут Национальный центр компетенций для поддержки и развития студентов технического и профессионального образования, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Министерстве просвещения 21 ноября 2024 года, Национальный центр компетенций выполнит роль диалоговой площадки для бизнеса и системы подготовки кадров, а также станет единой тренировочной базой по подготовке студентов технического и профессионального образования (ТиПО) к международным соревнованиям профессионального мастерства, развитию экспертного сообщества и повышению популярности рабочих профессий.

"Объявленный главой государства Год рабочих профессий подчеркивает важность технического и профессионального образования для всей страны. Открытие Национального центра компетенций станет ключевым шагом в реализации стратегии по повышению качества образования и привлекательности рабочих профессий. Центр будет основой для подготовки национальной сборной к мировым чемпионатам WorldSkills, обеспечит создание главной региональной базы для переподготовки кадров и повышения квалификации, станет важной диалоговой площадкой для бизнеса и образовательных учреждений, что способствует улучшению взаимодействия между работодателями и системой подготовки специалистов", – отметил министр просвещения Гани Бейсембаев на закрытии IX Республиканского чемпионата WorldSkills Kazakhstan – 2024.

В министерстве отметили, что аналогичные центры успешно функционируют в таких странах, как Китай, Южная Корея и Россия. Они уже продемонстрировали свою эффективность в подготовке высококвалифицированных специалистов. Во всем мире движение WorldSkills является одним из главных инструментов повышения престижа рабочих профессий. На международной арене национальная сборная Казахстана успешно представляет страну с 2014 года.

В 2024 году на полях национального чемпионата WorldSkills Kazakhstan 555 конкурсантов продемонстрировали свои навыки в 30 компетенциях, в том числе в области электроники, промышленной автоматики, мехатроники, инженерной графики, кондитерского дела, электромонтажных работ, сварочных технологий, веб-технологий и IT-решений для бизнеса, технологий моды.