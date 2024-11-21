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В Алматы похолодает до -5°С

Алматы, мечеть, купол, Кок-Тобе, зима , фото - Новости Zakon.kz от 21.11.2024 15:13 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Синоптики РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на 22, 23 и 24 ноября 2024 года. В конце месяца температура в Астане опустится до 15 градусов, в Алматы – до 5. В Шымкенте же по-прежнему тепло, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане

  • 22 ноября: переменная облачность, ночью снег, низовая метель, гололед. Ночью и утром туман. Днем возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью 9-11, днем 3-5 мороза.
  • 23 ноября: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Температура воздуха ночью 10-12, днем 5-7 мороза.
  • 24 ноября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 13-15, днем 2-4 мороза.

Прогноз погоды по Алматы

  • 22 ноября: облачно, ночью и утром осадки (дождь, снег), туман, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью 0-2 мороза, днем 2-4 тепла.
  • 23 ноября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 3-5 мороза, днем 2-4 тепла.
  • 24 ноября: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Температура воздуха ночью 2-4 мороза, днем 4-6 тепла.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 22 ноября: переменная облачность, без осадков. Днем порывы ветра могут достигать 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0-2, днем 10-12 тепла.
  • 23-24 ноября: переменная облачность, без осадков. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью -1+1, днем 11-13 тепла.

Ранее метеорологи рассказали, что с 21 по 23 ноября на страну обрушится очередной северо-западный циклон. Казахстанцам нужно быть готовыми к сильным дождям, снегу и порывистому ветру.

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