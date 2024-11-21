В Алматы похолодает до -5°С

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

Синоптики РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на 22, 23 и 24 ноября 2024 года. В конце месяца температура в Астане опустится до 15 градусов, в Алматы – до 5. В Шымкенте же по-прежнему тепло, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане 22 ноября: переменная облачность, ночью снег, низовая метель, гололед. Ночью и утром туман. Днем возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью 9-11, днем 3-5 мороза.

23 ноября: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Температура воздуха ночью 10-12, днем 5-7 мороза.

24 ноября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 13-15, днем 2-4 мороза. Прогноз погоды по Алматы 22 ноября: облачно, ночью и утром осадки (дождь, снег), туман, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью 0-2 мороза, днем 2-4 тепла.

23 ноября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 3-5 мороза, днем 2-4 тепла.

24 ноября: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Температура воздуха ночью 2-4 мороза, днем 4-6 тепла. Прогноз погоды по Шымкенту 22 ноября: переменная облачность, без осадков. Днем порывы ветра могут достигать 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0-2, днем 10-12 тепла.

23-24 ноября: переменная облачность, без осадков. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью -1+1, днем 11-13 тепла. Ранее метеорологи рассказали, что с 21 по 23 ноября на страну обрушится очередной северо-западный циклон. Казахстанцам нужно быть готовыми к сильным дождям, снегу и порывистому ветру. Читайте также Глава МНЭ о тарифах на комуслуги: Будет идти плавный рост Расходы на обслуживание госдолга приближены к критической отметке, считает депутат "Бурабай" начинает работать по новым тарифам

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