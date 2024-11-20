Новый мощный циклон обрушится на Казахстан

Синоптики РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по Казахстану на 21, 22 и 23 ноября 2024 года. Специалисты подчеркивают, что на страну обрушится очередной северо-западный циклон, сообщает Zakon.kz.

По данным метеорологов, из-за смещающегося циклона в восточном направлении казахстанцам нужно быть готовыми к сильным дождям, снегу и порывистому ветру.

"Циклон принесет с собой осадки в виде дождя и снега, временами пройдут сильные осадки. Также ожидаются гололедные явления, в северной половине страны – метели". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Уже с 22 ноября западные, северо-западные и северные регионы республики окажутся в зоне обширного Сибирского антициклона. Только он принесет погоду без осадков.

"По республике также ожидаются туманы и порывистый ветер. Резких изменений в температурном фоне не прогнозируется". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Что касается 20 ноября, то на этот день в 13 областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение. Подробнее можно прочитать здесь.

Кроме того, синоптики уже подробно рассказали, что готовит зима 2024-2025 для жителей страны.