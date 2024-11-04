Морозная погода в Астане, ливни в Алматы и Шымкенте: прогноз погоды на 5-7 ноября

Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту на ближайшие трое суток – с 5 по 7 ноября 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что астанчанам стоит подготовиться к морозной погоде, а жителям двух крупнейших мегаполисов страны – к ливням.

В Астане:

5 ноября – переменная облачность, без осадков, ночью и утром – туман. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -5-7°C мороза, днем 0+2°C.

– переменная облачность, без осадков, ночью и утром – туман. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -5-7°C мороза, днем 0+2°C. 6 ноября – переменная облачность, осадки (дождь, снег), гололед. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, 9-14, днем порывы 15-20, временами 23 м/с. Температура воздуха ночью -1-3°C мороза, днем +6+8°C.

– переменная облачность, осадки (дождь, снег), гололед. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, 9-14, днем порывы 15-20, временами 23 м/с. Температура воздуха ночью -1-3°C мороза, днем +6+8°C. 7 ноября – облачно, временами снег, метель, гололед. Ветер юго-западный, 9-14, порывы 15-20, ночью и утром временами 23 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°C, днем -1-3°C.

В Алматы:

5 ноября – переменная облачность, в конце дня – дождь. Ветер западный, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°C, днем +14+16°C.

– переменная облачность, в конце дня – дождь. Ветер западный, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°C, днем +14+16°C. 6 ноября – облачно, дождь, днем временами – сильный дождь. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°C, днем +14+16°C.

– облачно, дождь, днем временами – сильный дождь. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°C, днем +14+16°C. 7 ноября – облачно, временами осадки (дождь, снег). Ветер юго-западный, 3-8, порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью и днем +2+4°C.

В Шымкенте:

5 ноября – переменная облачность, дождь, временами – сильный дождь. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°C, днем +13+15°C.

– переменная облачность, дождь, временами – сильный дождь. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°C, днем +13+15°C. 6 ноября – переменная облачность, дождь, ночью и утром временами – сильный дождь. Ветер юго-западный, 8-13, временами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°C, днем +10+12°C.

– переменная облачность, дождь, ночью и утром временами – сильный дождь. Ветер юго-западный, 8-13, временами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°C, днем +10+12°C. 7 ноября – переменная облачность, ночью и утром – осадки (дождь, снег). Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°C, днем +6+8°C.

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