Расходы на обслуживание госдолга приближены к критической отметке, считает депутат

Депутат Султанбек Макежанов 21 ноября 2024 года на пленарном заседании палаты озвучил, что нынешний государственный долг является потенциальным риском для устойчивости экономики Казахстана, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Депутат считает, что, несмотря на то, что государственный долг находится на безопасном уровне, вызывает обеспокоенность его обслуживание.

"Расходы на обслуживание госдолга в 2025 году предусматриваются в размере 2,5 трлн тенге, которые уже приближены к критической отметке. Так, целевое значение таких расходов установлено в размере 10% от расходов республиканского бюджета, но этот показатель в 2025 году составит 9,7% в 2026 и 2027 годах – по 9,9%. Кроме того, по расходам на погашение и обслуживание негосударственных займов под госгарантию наблюдается рост", – сказал он.

Он отметил, что согласно нормам бюджетного законодательства, неправительственные займы на реализацию проектов строительства и реконструкции автодорог не учитываются в объеме госдолга, но фактически обязательства перед кредиторами погашаются государством в полном объеме.

"К примеру, у АО "НК "Казавтожол" имеется потребность в финансировании 585,4 млрд тенге, которые не предусмотрены в проекте республиканского бюджета на 2025 – 2027 годы. При этом, "Казавтожол" имеет обязательства по уже заключенным договорам займов в предстоящем трехлетнем периоде. А это порядка 180 млрд тенге ежегодно. Резюмируя, надо отметить, что такой "невидимый" государственный долг является потенциальным риском для устойчивости экономики Казахстана", – озвучил Султанбек Макежанов.

13 июня 2024 года Депутат Нурлан Бекенов заявил, что методика расчетов долговых показателей имеет недостатки.

