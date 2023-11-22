Чем грозит экономике Казахстана повышение НДС, рассказал депутат

Депутат Берик Бейсенгалиев на пленарном заседании Мажилиса 22 ноября перечислил негативные последствия для экономики Казахстана от повышения ставки НДС с нынешних 12% до 16%, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Берик Бейсенгалиев в своем запросе на имя министра финансов Ерулана Жамаубаева отметил, что правительство рассматривает повышение отдельных видов налогов, в частности, повышение ставки НДС (налога на добавленную стоимость) с нынешних 12% до 16%. По мнению депутата, это чревато проблемами для экономики.

"Повышение ставки НДС, во-первых, повлечет повышение цен на газ для населения, промышленных предприятий, бюджетных организаций, увеличение стоимости ГСМ и так далее и станет причиной для увеличения стоимости других товаров, работ и услуг. Таким образом, оно приведет к дополнительной нагрузке на конечных потребителей, т.е. покупателей готовой продукции – простых физических лиц, граждан нашей страны. Во-вторых, последствия увеличения ставки НДС приведут к росту цен, отвлечению ресурсов предприятий и ухудшению положения добросовестных налогоплательщиков, так как сегодня налоговые органы перекладывают ответственность на покупателей и исключают НДС из зачета при нарушениях, допускаемых поставщиками", – указал Берик Бейсенгалиев.

По его словам, также введение более высокой ставки НДС может привести к снижению деловой активности, умышленному дроблению бизнеса для снижения налоговой нагрузки, выводу капитала из страны, переходу предпринимателей к теневым схемам.

"Предприниматели предлагают не повышать, а, наоборот, снизить ставку НДС до 10%, что позволит повысить собираемость налогов, снизит теневые потоки денежных средств и, как следствие, ускорит рост экономики. В то же время повышение ставки, наоборот, повлечет удорожание товаров и услуг, снизит покупательскую способность и потребительский спрос, приведя к снижению темпов роста ВВП", – отметил мажилисмен.

Депутат сослался на мировой опыт, когда при снижении ставки НДС увеличивалась собираемость налогов. Такой эффект подтверждает, например, опыт соседнего Узбекистана. Недавно узбекские власти вновь снизили ставку НДС – с 15% до 12%.



