Жестокость или ответственность: инициатор поправок о бродячих собаках разъяснил нормы закона

Депутат Мажилиса и один из инициаторов последних поправок в Закон "Об ответственном обращении с животными" Едил Жанбыршин 10 апреля 2026 года в интервью корреспонденту Zakon.kz рассказал о причинах выбора в пользу поголовной эвтаназии бродячих собак и об ответственности владельцев.

– Едил Терикбаевич, для чего понадобились поправки в действующий закон об ответственном обращении с животными, принятый в 2021 году? Какие именно нормы не работали?

– Это было просьбой наших избирателей. Когда мы выезжали в регионы, буквально все жители жаловались на то, что никто не регулирует численность бродячих животных. Этот вопрос поднимали фактически на всех наших встречах во всех аулах, поселках и городах. Это было похоже на фронтовые сводки: там собаки напали на беременную женщину, здесь – на старика, были случаи, когда детям наносились тяжелые травмы, некоторые оставались инвалидами. В Актобе ребенок умер от нападения собак. Все это говорило о том, что ситуация неконтролируемая. В 2023 году во время электорального периода мы с моим коллегой поехали в поселок Таушык, где нам сказали о том, что принятый в 2021 году закон не работает, и попросили сделать его нормальным. Сотрудники акимата жаловались на то, что по этому закону невозможно регулировать численность собак и вести учет. А когда мы вышли со встречи с избирателями, большая собака прямо при нас набросилась на маленькую девочку, нам удалось ее отогнать. Этот случай помог нам воочию убедиться в том, что закон нуждается в реформе.

– В законе много говорится о борьбе с бродячими собаками, но не совсем понятно, будет ли усилена ответственность владельцев домашних животных. Что изменится в этом направлении?

– Норма о чипировании была принята еще в 2021 году, но многие этого не сделали, потому что не было должного контроля со стороны государственных органов. Я считаю это главным пробелом того закона. Бездомные животные не появляются сами по себе. Это все – вчерашние домашние питомцы и чья-то безответственность, жестокость хозяев. Поэтому законодательно мы, в первую очередь, усиливаем эту ответственность. В обновленном законе прописана обязательная процедура чипирования. Нет чипа – нет права на животное. В рамках другого закона мы прописываем функцию государства по контролю за чипированием. Таким образом мы защищаем домашних животных. Если домашняя собака потерялась, сразу по чипу находят ее хозяина, и уже на нем будет лежать ответственность за ее дальнейшую судьбу.

– Какие меры прописаны, помимо чипирования?

– Мы прописали два момента: если домашняя собака причиняет вред здоровью человека либо его имуществу, то хозяин будет обязан возместить ущерб. Это во-первых. Размер возмещения еще обсуждается. Во-вторых, если собака причиняет увечье средней или тяжелой степени тяжести, мы обязываем хозяев подвергнуть животное эвтаназии. В КоАП прописано, что владелец несет ответственность за своего питомца. Был даже случай, когда пострадавший от нападения собаки отсудил около 3 млн тенге и порядка 300 тысяч за моральный ущерб у ее хозяина.

– Разъясните норму об исключении норм о вакцинации бродячих животных за счет бюджетных средств в целях их рационального и эффективного использования. Получается, государство больше не будет финансировать вакцинацию? Не приведет ли это к эпидемии среди животных, а быть может, и людей?

– Раньше вакцинировали, потому что действовала другая модель – отлов, вакцинация, стерилизация, выпуск на волю. Мы убрали эту модель, потому что она показала свою неэффективность, тогда мы возвращали представляющий опасность объект туда же, откуда и поступала жалоба. Теперь мы не отправляем обратно отловленных собак, поэтому вакцинация и не требуется. Потому что зачем вакцинировать, если животное через пять дней подвергнут эвтаназии? Но напомню, что если маслихат принимает решение о продлении срока содержания, тогда собаку можно держать бесконечно долго. Также, если юридическое либо физическое лицо, а также НПО захотят забрать собаку, новый владелец обязан вакцинировать и чипировать животное за свой счет. Если зоозащитники захотят спасти и забрать определенную собаку, никто этого не запретит. Также мы обязали акиматы сразу же информировать население об отлове каждой собаки.

– Но ведь у зоозащитников нет столько средств, чтобы забирать и содержать всех этих собак…

– Касательно отсутствия средств – пусть создают приюты за счет НПО и спонсорских средств. К примеру, в Сингапуре и ряде других стран действует именно такая модель. Там приюты для животных финансирует не государство.

– Почему такой короткий срок содержания – лишь 5 дней?

– В разных странах действуют разные сроки – от 3 и более дней. Я предлагал срок в 15 дней, но его не поддержали коллеги, сославшись на большие затраты. Один день содержания собаки обходится в 5,5 тысячи тенге в среднем. А на питание одного ребенка в некоторых регионах выделяется 500 тенге…

– Возвращаясь к вопросу эвтаназии – как планируется контролировать умерщвление собаки именно путем эвтаназии? Где гарантия, что ради экономии средств службы отлова не будут просто жестоко забивать животных?

– Прежде чем ответить на этот вопрос, хочу пояснить: во-первых, еще в законе 2021 года было прописано, что эвтаназия не является проявлением жестокости к животному. Отстрел и другие негуманные способы запрещены. Когда кто-то возмущается тем, что именно Казахстан пошел таким путем, пусть они посмотрят на аналогичные практики в других странах – Австралии (штат Тасмания), Норвегии, Финляндии, Франции и других. Там также применяют эвтаназию, более 20 стран практикуют этот метод. Там, если в приюте нет мест, подвергают животное эвтаназии. Почему же там люди не возмущаются? Во-вторых, данный метод распространяется только на собак ввиду их опасности для общества, в отношении кошек у нас остается метод возвратного отлова. Это говорит о том, что законом применяется не карательный, а дифференцированный подход.

Теперь о контроле. Когда идет отлов собак, их берут на учет, даже если это бесхозное животное. В этом и кроется ответ на вопрос – когда нет учета, происходит отмывание денег, появляются риски жестокого обращения с животными. Все это может быть только тогда, когда нет учета и фиксации. Здесь же будут учет, а также фото- и видеофиксация. Будут прописываться новые правила по отлову собак. После учета будет направляться запрос по выделению средств на эвтаназию, исходя из количества собак, которых никто не забрал. После эвтаназии трупы животных подлежат утилизации.

– К слову, как именно планируется их утилизировать?

– Утилизация будет происходить в соответствии с законом о ветеринарии и другими нормативно-правовыми актами. Обычно для этого используется метод инсинерации (сжигания в крематорах/инсинераторах) или захоронения в биотермических ямах – скотомогильниках, которые есть в каждом ауле. Запрещается выгрузка трупов на полигоны ТБО, сброс в водоемы и сжигание без специального оборудования. Важно понимать, что утилизация трупов животных – это не технический вопрос. Это вопрос биобезопасности и ответственности государства. Если эта система не работает, мы получаем не только экологическую, но и санитарную угрозу.

– Велись ли подсчеты – сколько на сегодня в стране бродячих животных и сколько из них потенциально подлежат эвтаназии?

– Сейчас озвучить статистику очень сложно, поскольку нет учета. Пока мы можем назвать только количество чипированных животных. Здесь можно озвучить лишь статистику по отлову. К примеру, в прошлом году было отловлено 276 тысяч бродячих собак. Для сравнения: в 2022 году отловили примерно 243 тысячи. То есть, количество бездомных животных, как и число нападений, увеличилось за эти годы на 13% и 28%, соответственно.

– Насколько я понимаю, одна из причин введения поголовной эвтаназии для бродячих собак – это экономия средств. В развитых странах мира подобное отношение к животным расценивается как геноцид живых существ. Не повлияет ли это на международный авторитет всего Казахстана?

– Считаю, что в первую очередь нужно смотреть нашу Конституцию, где прописано, что самой главной ценностью являются жизнь, права и свобода человека. Поэтому в первую очередь мы должны защищать людей, обеспечивая безопасность населения. Поэтому, если международные организации по защите животных осудят такие нормы, рекомендую им, прежде всего, посмотреть мировую практику. К примеру, в Финляндии, если на территорию страны заходит бродячая собака из соседних стран, ее сразу отстреливают на месте. Во Франции, в Великобритании, Норвегии и других странах также есть процедура эвтаназии. А в Японии в свое время сразу 125 тысяч собак и кошек подвергли эвтаназии. Теперь вопрос: почему эти организации не возмущаются, когда такое происходит в развитых странах? Не должно быть двойных стандартов.

8 апреля 2026 года депутаты Мажилиса приняли поправки в Закон РК "Об ответственном обращении с животными".