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В районе Акмолинской области комплексно улучшают инфраструктуру

В районе Акмолинской области комплексно улучшают инфраструктуру, фото - Новости Zakon.kz от 21.11.2024 16:02 Фото: акимат Астраханского района
В Астраханском районе реализуют ряд проектов по ремонту дорожной инфраструктуры и усовершенствованию сетей водоснабжения. Подробнее рассказали в районной администрации.
"На сегодня реализуется ряд масштабных проектов, одним из них является средний ремонт подъездной дороги к селу Оксановка протяженностью 12,5 км. Договор заключен с ТОО "АстанаСтройМонтажИнжиниринг" на сумму 896 млн тенге, проект на стадии завершения. К тому же, заключен договор на выполнение работ по среднему ремонту автомобильной дороги районного значения "Подъезд к селу Колутон через село Старый Колутон" протяженностью 3,9 км с ТОО "СК-СтройМонтаж" на сумму 121,0 млн тенге, работы завершены. Заключена сделка по среднему ремонту автомобильной дороги районного значения "Подъезд к селу Жамбыл" протяженностью 4,210 км. с ТОО "СК-СтройМонтаж". Также, договор заключен на выполнение работ по среднему ремонту автомобильной дороги районного значения "Подъезд к селу Каменка-Новочеркасское-Егиндыколь" протяженностью 4,260 км с ТОО "СК-СтройМонтаж". Выполнится средний ремонт автомобильной дороги районного значения "Подъезд к селу Камышенка" км 0-2,49 протяженностью 2,49 километров. Завершены работы по среднему ремонту автомобильной дороги районного значения "Подъезд к селу Степное" км 0,013-2,523 протяженностью 2,5 км с ТОО "Gruss", — сообщили в районном акимате.

Сообщается, что 2023 году в районе отремонтировано 18 километров автодорог. К тому же, не остается в стороне доступ к качественной питьевой воде жителей Астраханского района.


"На сегодня реализуется несколько проектов, активно ведется строительство водопроводных сетей в селе Камышенка, договор заключен с ТОО"Альянс LTD". Выполняется строительство водопроводных сетей в селе Жамбыл, подрядчиком ведутся строительно-монтажные работы, проводится землянная деятельность по улицам села, выполняется подвод к домам. Идут земляные работы от скважины до села и реконструкция водопроводных сетей в селе Жарсуат. Все проекты по водоснабжению выполняются по плану", — проинформировали в отделе жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Астраханского района.

Помимо инфраструктуры особое внимание уделяется улучшению жилищных условий. По информации акимата района на данный момент объявлены государственные закупки на приобретение жилья для социально-уязвимых слоев населения.

По жилищному строительству ведутся работы в селе Новочеркасское, здесь строится 2 двухквартирных жилых дома и в селе Жалтыр один двухквартирный жилой дом, всего 6 квартир. В домах села Жалтыр на улице А. Жангельдина, дом 5 и селе Новочеркасское по улице Бейбитшилик, дом 68А ведутся строительно-монтажные работы. В скором времени ожидающие очередники получат новое жилье, — резюмировали в акимате Астраханского района.

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