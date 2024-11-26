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Инфраструктуру модернизируют в районе Акмолинской области

Инфраструктуру модернизируют в районе Акмолинской области, фото - Новости Zakon.kz от 26.11.2024 16:44 Фото: акимат Жаркаинского района
В Жаркаинском районе комплексно реализуют проекты по реконструкции системы водоснабжения.
"С целью улучшения условий жизни населения города Державинск по обеспечению 100 % населения города качественной питьевой водой разработан проект по реконструкции системы водоснабжения, на сегодня выполнены работы по строительству напорного водовода и разводящих сетей, подготовка котлованов, земляные работы, закуплены материалы и оборудования необходимые для реализации проекта. Проделано строительство станции водоочистки, монтаж колодцев, строительство линий электро-передач, создание резервуаров чистой воды, выполнены работы по заливке 1-го этапа монолитного колодца и ограждению станции водозабора, внутренняя планировка станции водоочистки, установка плит и общестроительные работы. Ведутся работы по опресовке водовода, замене участков напорного водовода, строительству станции вторго подъема, обвязке очистного оборудования, благоустройству территории, электроснабжению объекта. Ориентировочный ввод в эксплуатацию декабрь 2024 года", — сообщили в отделе жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жаркаинского района.

Помимо районного центра, работы ведутся и в населенных пунктах региона.

"Реализуется проект реконструкции системы водоснабжения из подземных источников села Шойындыколь, выполнены работы по бурению скважин, строительству водовода, приобретена станции водоочистки, закуплены и установлены колодцы, насосное оборудование, приобретены металлические ограждения, щебень, песок, сэндвич панели, заливка фундамента под установку водонапорной башни, работы продолжаются", — проинформировали в акимате Жаркаинского района.

Помимо сетей водоснабжения, ведется работа, направленная на улучшение жилищных условий и строительству инженерных сетей.


"Идет реконструкция 80-ти квартирного жилого дома в микрорайоне Молодежный" города Державинск, выполнены работы по очистке мусора, демонтажу, строительству кровли и установке оконных блоков, общестроительные работы, утепление фасада, реконструкция балконов, электромонтажные работы, внутренние инженерные сети, заливка полов и строительство лестничных маршов. К тому же, проведены работы по внутренней отделке 2 подъездов, монтаж фасада металосайдингом, работы по выравниванию стен, электромонтажные работы. С начала года запущено подключение внутридомовой системы отопления, внутреней отделке стен, установке входных и межкомнатных дверей в двух подъездах. В прошлом году выполнены работы по строительству инженерных сетей, протяженность тепловых сетей составляет 12 метров, величина сетей водоснабжения – 9 м., протяженность сетей канализации – 68 метров, работы в данном направлении продолжатся", — сообщили в акимате Жаркаинского района.

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