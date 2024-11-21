В Алматы Дом школьников с 55-летней историей обретет новое здание

Во время рабочего объезда Бостандыкского района аким Алматы Ерболат Досаев ознакомился с решением вопроса дополнительного образования, в том числе с участием частного капитала. Аким посетил стройплощадку нового здания Дома школьников №3 по ул. Вахтангова.

Руководитель Управления строительства Алматы Алмас Шабдарбаев доложил о 80%-ной готовности объекта. На месте прежнего, признанного аварийным, строится современное двухэтажное здание, здесь будет 12 кабинетов для творчества, лекторий и даже сад внутри двора.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Еженедельно в Доме школьников смогут заниматься 2 тыс. детей в возрасте 5-17 лет. Для них будут работать клуб дебатов, кружки по программированию, 3D-моделированию, конструированию, фото-, видеомонтажу. Ребята будут осваивать ораторское мастерство, декоративно-прикладное и изобразительное искусство.

По заверению строителей, сдать объект "под ключ" они намерены к 15 января следующего года. На что Ерболат Досаев заметил, что спешка не нужна – для детей должны быть созданы максимально комфортные условия, все оборудование должно быть установлено и подключено, а территория благоустроена.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

"Для северной части Бостандыкского района этот центр детского творчества очень важен. Сейчас дети занимаются в школах, но в следующем году придут сюда. Мы поставили задачу все подобные здания делать доступными с учетом требований инклюзии, чтобы обеспечить равные возможности для всех детей", – сказал Ерболат Досаев.

Дом школьников №3 основан 55 лет назад, в 1987 году переехал на ул. Вахтангова 2-2А. Здание не соответствовало требованиям сейсмической безопасности, актовый зал находился в аварийном состоянии. При проектной мощности 650 мест здесь занимались 1747 учеников. На время строительства кружки временно распределили по школам района.

Свой вклад в развитие творческих и креативных способностей у подрастающего поколения вносит и частный капитал. Во время объезда аким города посетил школу Sham School, основанную режиссером Куанышем Бейсекеевым при поддержке меценатов. Школа рассчитана на 180 мест. Сегодня здесь учатся 115 детей с 7-го по 11-й классы. Половине из них предоставляются гранты, на следующий год планируется обеспечить грантовым обучением всех детей.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Ерболату Досаеву рассказали, что главным отличием от обычной школы являются дополнительные занятия по востребованным сейчас специальностям. Здесь преподают видеографию, фото, анимацию, монтаж и рисование – то, чем сейчас живут подростки в виртуальном мире. Еще здесь учат пилотированию FPV-дронов, что позволит ребятам делать впечатляющие кадры для клипов и фильмов.

Как поделились сами ученики, формат креативного обучения в позитивной, творческой атмосфере им очень нравится, особенно они отметили старания молодых учителей, которые делятся секретами мастерства.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Аким города пожелал детям успехов и сказал, что полученные здесь знания будут применены на практике и пригодятся им в будущем. А руководству школы Ерболат Досаев выразил поддержку и заметил, что такие инициативные проекты в сфере креативных индустрий необходимы городу.

В целом, в Алматы дополнительным образованием охвачено более 300 тыс. детей. В том числе в 19 государственных организациях образования занимаются 28 680 детей, в 102 частных по государственному образовательному заказу – 7570, в школах – 112 851, по программе "Даму бала" – 90 988, на платной основе – порядка 62 тыс.

Для создания комфортных условий в текущем году за счет бюджета города строится 3 центра развития творчества – в Алатауском, Бостандыкском и Турксибском районах общей вместимостью 2810 мест. Еще один на 500 мест планируется построить в Жетысуском районе. Вместе с тем в рамках социальной ответственности за собственные средства частной компании строится Дом школьников на 3500 мест в Алмалинском районе.