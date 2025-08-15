Житель Усть-Каменогорска пытался поджечь электронный браслет и попал за решетку

В Усть-Каменогорске 28-летний мужчина, находившийся под пробационным контролем, вновь приговорен к реальному сроку лишения свободы за систематические нарушения режима, сообщает Zakon.kz.

Об этом 15 августа сообщили в пресс-службе Департамента УИС по Восточно-Казахстанской области.

Осужденный получил шанс на исправление в начале 2025 года: ему была предоставлена возможность трудоустройства, а за соблюдением условий пробации следила старший инспектор Аделя Ринатова. По данным ведомства, мужчина начал восстанавливать отношения с семьей и устроился работать грузчиком в пекарне.

Однако спустя некоторое время он вновь вернулся к поиску наркотических закладок, неоднократно нарушал установленные ограничения, не выходил на связь, прекратил работу и не уведомил службу пробации об увольнении. Нарушения были зафиксированы благодаря системе электронного контроля: браслет фиксировал выходы за пределы разрешенной геозоны, также мужчина перестал появляться на обязательных регистрациях.

Кроме того, он пытался самостоятельно снять электронный браслет, в том числе с помощью поджога ремешков. Несмотря на это, GPS-устройство продолжало отслеживать его перемещения.

В связи с многочисленными нарушениями суд принял решение заменить неотбытое наказание лишением свободы. Мужчина направлен в колонию максимальной безопасности сроком на 1 год и 7 месяцев.

Ранее мы рассказывали, как работают электронные браслеты для осужденных казахстанцев. Подробнее можно узнать здесь.

