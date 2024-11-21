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Господдержка и единый часовой пояс. Как это отразилось на карагандинских аграриях

Господдержка и единый часовой пояс, фото - Новости Zakon.kz от 21.11.2024 17:07 Фото: управление сельского хозяйства Карагандинской области
В Карагандинской области в этом году на господдержку сельхозтоваропроизводителей выделено 23,5 млрд тенге. Это полностью покрывает потребность в субсидировании. За последние три года перед фермерами нет долгов и переходящих заявок.

Сельхозтоваропроизводители отмечают эффективность работы по развитию аграрной отрасли, которая проводится во исполнение поручений Главы государства.

Господдержка и единый часовой пояс, фото - Новости Zakon.kz от 21.11.2024 17:07

Фото: управление сельского хозяйства Карагандинской области

"В последние годы наше аграрное сообщество переживает значительные преобразования. В этом большая роль государства. Меры поддержки беспрецедентные. Надо только хорошо трудиться! В этом году мы смогли ускорить процессы посева, обработки и уборки урожая. Результат не заставил себя ждать: достигли рекордных показателей по урожайности, значительно увеличив объёмы собранного зерна. Свои плюсы дал и переход на единый часовой пояс. Механизаторы смогут раньше выходить в поле. Это позволяет нам более эффективно использовать световой день и работать в лучших условиях. Соответственно, это скажется на производительности труда", – говорит Георгий Прокоп, директор одного из передовых хозяйств — ТОО "Шахтёрское".
Господдержка и единый часовой пояс, фото - Новости Zakon.kz от 21.11.2024 17:07

Фото: управление сельского хозяйства Карагандинской области

Стоит отметить, что в этом году карагандинские аграрии получили рекордный урожай зерновых и картофеля за последние 13 лет. А в целом по производству сельхозпродукции регион занимает седьмое место в стране.

Положительная динамика наблюдается и в животноводстве. Стабильно растёт производство мяса и молочной продукции.

Господдержка и единый часовой пояс, фото - Новости Zakon.kz от 21.11.2024 17:07

Фото: управление сельского хозяйства Карагандинской области

"Теперь мы можем с 4-5 утра более эффективно распределить рабочее время. Это особенно важно, когда речь идет о кормлении скота, уходе за животными и ветеринарных процедурах, которые должны быть выполнены в строго определённое время. Это помогает повысить продуктивность. К тому же значительно сократились затраты энергии и усилий, так как утренние часы гораздо более прохладные. Мы, работая с животными, всегда стремимся создать для них комфортные условия", — отметил глава крестьянского хозяйства "Шанс" Игорь Жабяк, председатель Карагандинского филиала Союза фермеров Казахстана.

Выросли инвестиции в АПК. В этом году уже реализовано 18 проектов на 13,5 млрд тенге, запуск ещё 12 планируется до конца декабря.

Господдержка и единый часовой пояс, фото - Новости Zakon.kz от 21.11.2024 17:07

Фото: управление сельского хозяйства Карагандинской области

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