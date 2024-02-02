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Единый часовой пояс в Казахстане: как это отразится на расписании авиарейсов

Единый часовой пояс в Казахстане: как это отразится на расписание авиарейсов Фото: pixabay.
В Министерстве транспорта провели совещание по вопросам применения ко всей территории страны пятого часового пояса, сообщает Zakon.kz.

По информации КГА, в мероприятии приняли участие руководители Авиационной администрации Казахстана, РГП "Казаэронавигация", аэропортов Республики Казахстан, отечественных авиакомпаний "Эйр Астана", FlyArystan, SCAT, Qazaq Air, TurkishAirlines, FlyDubai и других иностранных перевозчиков, которые выполняют регулярные пассажирские рейсы в/из Республики Казахстан.

"По итогам совещания авиакомпаниям и аэропортам было поручено провести соответствующую работу по своевременному информированию пассажиров и обновлению соответствующих систем по бронированию и продаже билетов", – говорится в сообщении.

В этой связи пассажирам, которые приобрели авиабилеты на рейсы по направлению в/из г.Астана, Алматы, Шымкент, Кокшетау, Тараз, Балхаш, Караганда, Костанай, Павлодар, Петропавловск, Туркестан, Усть-Каменогорск, Семей, Талдыкорган и Жезказган со временем вылета с 00:01 часов 1 марта 2024 года (по столичному времени) необходимо уточнять актуальное расписание выполнения рейса в Callцентрах и приложениях авиакомпаний, а также справочных службах аэропортов.

19 января 2024 года стало известно, что в Казахстане установят единый часовой пояс. Надо ли из-за этого казахстанцам переводить время на смартфонах, можете узнать здесь.

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