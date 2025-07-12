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Общество

5,1 млрд из возвращенных активов потратят на водопроводные сети в Карагандинской области

Караганда, город Караганда, виды города Караганды, виды Караганды, фото - Новости Zakon.kz от 12.07.2025 10:26 Фото: primeminister.kz
На строительство и реконструкцию водопроводных сетей в Карагандинской области выделили 5,1 млрд из Специального государственного фонда, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе правительства пояснили, что финансирование осуществляется за счет возвращенных в страну незаконно выведенных активов.

"Проекты реализуются в нескольких населенных пунктах области – Караганде, в селах Тихоновке, Садовом, Колхозном, Актереке, Алихан, а также на станции Коктенколь", – говорится в официальном сообщении.

Работы проводят в связи с высоким уровнем износа коммуникаций. Большинство сетей эксплуатировались десятилетиями без капитального ремонта, что приводило к авариям, перебоям в подаче воды и жалобам населения. Завершить реконструкции и строительство планируют до конца 2025 года.

Фото: primeminister.kz

В пресс-службе правительства напомнили, что в данный момент в Казахстане идет реализация плана поэтапного обеспечения питьевой водой. Согласно данным Министерства промышленности и строительства РК, доступ к услугам водоснабжения в Караганде составляет 99,4%, а в сельской местности региона – 97,9%.

Ранее стало известно, сколько денег из средств, полученных за счет возвращенных активов, потратят на улучшение водоснабжения в Акмолинской области.

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Андрей Дюсупов
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