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События

В ЗКО введена в эксплуатацию комфортабельная школа на 1500 мест

В ЗКО введена в эксплуатацию комфортабельная школа на 1500 мест, фото - Новости Zakon.kz от 24.12.2024 22:20 Фото: акимат ЗКО
В Западно-Казахстанской области введена в эксплуатацию новая школа на 1500 мест, построенная в рамках проекта "Комфортная школа".

Школа №51, построенная в современном стиле, расположена в поселке Деркул города Уральска. В торжественном мероприятии принял участие аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев, который поздравил коллектив школы, учащихся и родителей с открытием нового учебного заведения.

В ЗКО введена в эксплуатацию комфортабельная школа на 1500 мест, фото - Новости Zakon.kz от 24.12.2024 22:20

Фото: акимат ЗКО

"В Послании народу Казахстана глава государства отметил важность качества образования и создания условий для наших детей. "Качество среднего образования – важный фактор успеха нации. Необходимо создать благоприятные условия для всестороннего развития и получения знаний каждым учащимся", – подчеркнул президент. В этом направлении в области строятся новые школы, ведутся капитальные ремонты образовательных учреждений. За два года в Западно-Казахстанской области построено 22 новые школы. В 2023 году завершено и введено в эксплуатацию 16 новых школ, в 2024 году завершено строительство шести новых школ. В 2025 году в рамках проекта "Комфортная школа" будет продолжено строительство еще шести школ", – отметил глава региона Нариман Турегалиев.
В ЗКО введена в эксплуатацию комфортабельная школа на 1500 мест, фото - Новости Zakon.kz от 24.12.2024 22:20

Фото: акимат ЗКО

Новая школа рассчитана на 1500 мест и оснащена современным оборудованием. В здании площадью более 15 тыс. квадратных метров имеются четыре спортивных зала, несколько мастерских и коворкинг-площадок, библиотека, конференц-залы и другие удобства. Для учащихся созданы все условия.

В ЗКО введена в эксплуатацию комфортабельная школа на 1500 мест, фото - Новости Zakon.kz от 24.12.2024 22:20

Фото: акимат ЗКО

Ветераны образования, участвовавшие в открытии школы, отметили, что в последние годы в регионе проводится большая работа в сфере образования.

В ЗКО введена в эксплуатацию комфортабельная школа на 1500 мест, фото - Новости Zakon.kz от 24.12.2024 22:20

Фото: акимат ЗКО

"Мы рады, что в нашем городе открылась такая большая, просторная, светлая, современная школа. Особенно довольны наши дети. Действительно, за последние годы в Западно-Казахстанской области проделана большая работа. Выражаем благодарность президенту Касым-Жомарту Токаеву и всем, кто вел строительные работы", – сказал ветеран сферы образования Кайролла Айткалиулы.

Айсулу Омарова
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