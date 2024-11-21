Костанайская область стала лидером по числу любителей алкоголя

Регион неожиданно вырвался в лидеры по количеству пьющего населения, сообщает Zakon.kz.

Выводы сделаны на основании статистических данных полиции. Как пишет "Наша газета", их озвучил первый заместитель начальника департамента полиции Алексей Милюк 21 ноября на брифинге в РСК. Так например, с начала этого года в медвытрезвители региона попали 20,5 тыс. человек, а в 2023 году – 11 725.

Алексей Милюк, фото: РСК Костанайской области

"Ежедневно полиция доставляет в центр временной адаптации и детоксикации около 50 человек, при том, что рассчитан он на 25. По нашим оценкам, мощность вытрезвителя должна составлять не менее 100 койко-мест", – отметил Милюк.

С его слов, совместно с управлением здравоохранения рассмотрен вопрос о расширении действующего вытрезвителя в Костанае. А в городе Тобыл в этом месяце открылся центр детоксикации на 10 койко-мест, который при необходимости может принимать больше людей.

"Вообще медвытрезвитель нужен в каждом районе и городе". Алексей Милюк

Также на брифинге стало известно, что следом в антирейтинге следует Актюбинская область.

На днях крупную партию незаконного алкоголя обнаружили в частном доме в СКО, а у жителя Западно-Казахстанской области изъято около двух тыс. литров нелегальной алкогольной продукции.