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Крупную партию незаконного алкоголя обнаружили в частном доме в СКО

незаконный алкоголь изъяли в СКО, фото - Новости Zakon.kz от 19.11.2024 19:25 Фото: пресс-служба ДП СКО
В одном из сел Есильского района СКО участковые инспекторы выявили факт незаконной торговли алкоголем. При проверке поступившей информации из дома местной жительницы полицейские изъяли 497 литров спиртосодержащей продукции, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в пресс-службе ДП региона, стражи порядка изъяли 687 бутылок пива и 29 пятилитровых бутылей нелицензированной водки. Также было изъято 409 пачек сигарет без акцизных марок.

"В настоящее время ведется сбор административного материала по факту занятия предпринимательской деятельностью без соответствующей регистрации. Сельчанке грозит штраф. Полицейские напоминают, что алкогольная и табачная продукция, распространяемая "из-под полы", не прошедшая никаких проверок, может представлять опасность для жизни и здоровья", – говорится в сообщении.
незаконный алкоголь нашли в СКО, фото - Новости Zakon.kz от 19.11.2024 19:25

Фото: пресс-служба ДП СКО

Как подчеркнул первый заместитель начальника департамента полиции СКО Курмангали Исмагулов, масштабное оперативно-профилактическое мероприятие "Участок" проводится с 16 сентября. За это время сотрудники полиции в СКО выявили свыше 1700 различных нарушений антиалкогольного законодательства.

Ранее сообщалось, что в Казахстане утвердили техрегламент о безопасности алкогольной продукции.

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