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Проложенный в 1972 году газопровод обновляют в Алматы

Проложенный в 1972 году газопровод обновляют в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 22.11.2024 11:43 Фото: пресс-служба акимата Алматы
В рамках рабочего объезда Бостандыкского района аким Алматы Ерболат Досаев ознакомился с ходом реконструкции сетей газоснабжения от ул. Жарокова по ул. Бухар Жырау до р. Есентай, сообщает Zakon.kz.

Подземный газопровод среднего давления протяженностью 1766,9 п. м был введен в эксплуатацию в 1972 году и уже отслужил свой 40-летний нормативный срок. Газопровод имел повреждения изоляционного покрытия и сквозные коррозионные повреждения трубы. Для обеспечения безопасной эксплуатации и надежной работы системы газоснабжения требовалась срочная замена газопровода.

Проложенный в 1972 году газопровод обновляют в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 22.11.2024 11:43

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Проложенный в 1972 году газопровод обновляют в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 22.11.2024 11:43

Фото: пресс-служба акимата Алматы

В сентябре этого года в рамках республиканской программы "Тариф в обмен на инвестиции" по инициативе акима города начались строительно-монтажные работы, которые продлятся до конца года. Прокладка газопровода проходит по южной стороне бульвара Бухар Жырау по проезжей части вдоль бордюров. Ширина котлована составляет от 0,8 до 1 м.

Проложенный в 1972 году газопровод обновляют в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 22.11.2024 11:43

Фото: пресс-служба акимата Алматы

После завершения строительных работ стабильным газоснабжением будут обеспечены порядка 3,5 тыс. абонентов.

В Алматы на месте заброшенной территории благоустроена пешеходная зона.

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