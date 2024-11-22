Проложенный в 1972 году газопровод обновляют в Алматы

В рамках рабочего объезда Бостандыкского района аким Алматы Ерболат Досаев ознакомился с ходом реконструкции сетей газоснабжения от ул. Жарокова по ул. Бухар Жырау до р. Есентай, сообщает Zakon.kz.

Подземный газопровод среднего давления протяженностью 1766,9 п. м был введен в эксплуатацию в 1972 году и уже отслужил свой 40-летний нормативный срок. Газопровод имел повреждения изоляционного покрытия и сквозные коррозионные повреждения трубы. Для обеспечения безопасной эксплуатации и надежной работы системы газоснабжения требовалась срочная замена газопровода.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Фото: пресс-служба акимата Алматы

В сентябре этого года в рамках республиканской программы "Тариф в обмен на инвестиции" по инициативе акима города начались строительно-монтажные работы, которые продлятся до конца года. Прокладка газопровода проходит по южной стороне бульвара Бухар Жырау по проезжей части вдоль бордюров. Ширина котлована составляет от 0,8 до 1 м.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

После завершения строительных работ стабильным газоснабжением будут обеспечены порядка 3,5 тыс. абонентов.

В Алматы на месте заброшенной территории благоустроена пешеходная зона.