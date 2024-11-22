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Похолодание до -23°С и туман: прогноз погоды в Казахстане на выходные

Заморозки, холод, мороз, поздняя осень, иней, фото - Новости Zakon.kz от 22.11.2024 11:57 Фото: pexels
Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по республике на ближайшие трое суток – с 23 по 25 ноября 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что в некоторых регионах Казахстана ночью ожидается понижение температуры воздуха:

  • в северных, центральных и восточных областях – до -10-18°С,
  • на крайнем востоке – до -23°С.

При этом на большей части республики прогнозируется погода без осадков.

"Погоду на большей части Казахстана будет формировать обширный Сибирский антициклон, с которым ожидается погода без осадков. Лишь на юго-западе, в горных районах юга и юго-востока страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов прогнозируются осадки (дождь, снег), усиление ветра, в горных районах – гололед. По республике в ночные и утренние часы – туманы".РГП "Казгидромет"

Подробнее о том, что готовит зима 2024-2025 для Казахстана, можете узнать по ссылке.

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Казгидромет Погода Казахстан 2024 год Дожди Прогноз погоды Снегопады
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