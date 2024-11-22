Похолодание до -23°С и туман: прогноз погоды в Казахстане на выходные

Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по республике на ближайшие трое суток – с 23 по 25 ноября 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что в некоторых регионах Казахстана ночью ожидается понижение температуры воздуха:

в северных, центральных и восточных областях – до -10-18°С,

на крайнем востоке – до -23°С.

При этом на большей части республики прогнозируется погода без осадков.

"Погоду на большей части Казахстана будет формировать обширный Сибирский антициклон, с которым ожидается погода без осадков. Лишь на юго-западе, в горных районах юга и юго-востока страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов прогнозируются осадки (дождь, снег), усиление ветра, в горных районах – гололед. По республике в ночные и утренние часы – туманы". РГП "Казгидромет"

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