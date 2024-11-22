Похолодание до -23°С и туман: прогноз погоды в Казахстане на выходные
Фото: pexels
Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по республике на ближайшие трое суток – с 23 по 25 ноября 2024 года, сообщает Zakon.kz.
Из него следует, что в некоторых регионах Казахстана ночью ожидается понижение температуры воздуха:
- в северных, центральных и восточных областях – до -10-18°С,
- на крайнем востоке – до -23°С.
При этом на большей части республики прогнозируется погода без осадков.
"Погоду на большей части Казахстана будет формировать обширный Сибирский антициклон, с которым ожидается погода без осадков. Лишь на юго-западе, в горных районах юга и юго-востока страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов прогнозируются осадки (дождь, снег), усиление ветра, в горных районах – гололед. По республике в ночные и утренние часы – туманы".РГП "Казгидромет"
Подробнее о том, что готовит зима 2024-2025 для Казахстана, можете узнать по ссылке.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript