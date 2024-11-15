Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Что готовит зима 2024-2025 для Казахстана

Снег, снегопад, зима, холод, мороз, заморозки, фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2024 18:00 Фото: Zakon.kz
Синоптики РГП "Казгидромет" подробно рассказали, какой будет зима в Казахстане. По данным метеорологов, температурный режим ожидается в пределах климатической нормы, сообщает Zakon.kz.

Согласно консультативному прогнозу, в декабре на большей части Казахстана ожидается влияние частой циклонической деятельности, которая, как правило, сопровождается снегопадами, метелями и порывистым ветром, в южной половине страны осадки прогнозируются в виде дождя и мокрого снега, в горных районах возможны снегопады.

На западе и юге страны часто будут наблюдаться гололедные явления и туманы.

Кроме того, не исключены дни, когда северо-западные и северные антициклоны обусловят значительное понижение температуры воздуха.

В течение декабря будет часто наблюдаться колебание температуры воздуха, так называемые "температурные качели":

  • в северной половине в первой половине месяца ожидается колебание температуры воздуха ночью от -18-23°С до -7-12°С, днем от -4+1°С до -8-13°С. Во второй половине декабря прогнозируется понижение температуры воздуха ночью до -25-37°С, днем до -15-25°С, в отдельные дни третьей декады морозы "отступят";
  • на юго-западе, юге, юго-востоке республики ожидается колебание температуры воздуха в ночные часы от -10-18°С до 0-5°С, днем от 0-5°С до +3+12°С. В третьей декаде декабря в отдельные дни морозы могут усиливаться ночью до -15-22°С, днем до -5-13°С.
"В первые два месяца зимы в декабре и в январе на большей части Казахстана температура воздуха предполагается около климатической нормы".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Уже в феврале на большей части республики температура воздуха прогнозируется выше нормы на 1°.

В целом, по информации специалистов, зимой температурный режим ожидается в пределах климатической нормы с количеством осадков, превышающим многолетнюю норму.

Однако не исключены периоды с прекращением осадков и аномально низкими температурами воздуха.

В заключении есть небольшое уточнение от синоптиков:

"Сезонный прогноз погоды представляет собой описание осредненных метеорологических параметров по температуре воздуха и количеству осадков, выраженных в виде отклонения (аномалия) от климатических норм для рассматриваемого сезона, его следует использовать как консультативный, который уточняется прогнозами на более короткие сроки (квартальный сезонный прогноз, месяц, декада, неделя и сутки)".

Ранее сообщалось, что в Казахстан вернется тепло до +15°С. Подробнее с прогнозом погоды по стране на 16, 17 и 18 ноября можно прочитать тут. Также можно узнать, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие трое суток.

Читайте также

Окутанный снегом город близ Алматы показали с высоты птичьего полета
Окутанный снегом город близ Алматы показали с высоты птичьего полета
Алматы, вид на город Алматы, зима, канатная дорога
Туман и 15-градусное тепло: прогноз погоды в Астане, Алматы и Шымкенту на три дня
Продолжается в Жамбылском регионе
В Жамбылском регионе продолжается экологическая акция "Чистый Казахстан"
Анастасия Московчук
Казгидромет Погода Казахстан 2024 год Прогноз погоды Снегопады
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Биометрическая идентификация, биометрия, идентификация, цифровая дактилоскопия, дактилоскопия, сканер отпечатка пальцев, отпечатки пальцев
Важная информация для казахстанцев, которые хотят посетить Россию
Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, полиция зима, полиция зимой
Скрытое патрулирование усилят на дорогах Казахстана
Туша мертвого кашалота появилась на берегу Каспийского моря в Баку
Туша мертвого кашалота появилась на берегу Каспийского моря в Баку
Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, правонарушения, телефон полиции, полиция, ЦОУ
Разыскиваемую мошенницу из Казахстана задержали на греческом острове
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: