Что готовит зима 2024-2025 для Казахстана

Синоптики РГП "Казгидромет" подробно рассказали, какой будет зима в Казахстане. По данным метеорологов, температурный режим ожидается в пределах климатической нормы, сообщает Zakon.kz.

Согласно консультативному прогнозу, в декабре на большей части Казахстана ожидается влияние частой циклонической деятельности, которая, как правило, сопровождается снегопадами, метелями и порывистым ветром, в южной половине страны осадки прогнозируются в виде дождя и мокрого снега, в горных районах возможны снегопады.

На западе и юге страны часто будут наблюдаться гололедные явления и туманы.

Кроме того, не исключены дни, когда северо-западные и северные антициклоны обусловят значительное понижение температуры воздуха.

В течение декабря будет часто наблюдаться колебание температуры воздуха, так называемые "температурные качели":

в северной половине в первой половине месяца ожидается колебание температуры воздуха ночью от -18-23°С до -7-12°С, днем от -4+1°С до -8-13°С. Во второй половине декабря прогнозируется понижение температуры воздуха ночью до -25-37°С, днем до -15-25°С, в отдельные дни третьей декады морозы "отступят";

на юго-западе, юге, юго-востоке республики ожидается колебание температуры воздуха в ночные часы от -10-18°С до 0-5°С, днем от 0-5°С до +3+12°С. В третьей декаде декабря в отдельные дни морозы могут усиливаться ночью до -15-22°С, днем до -5-13°С.

"В первые два месяца зимы в декабре и в январе на большей части Казахстана температура воздуха предполагается около климатической нормы". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Уже в феврале на большей части республики температура воздуха прогнозируется выше нормы на 1°.

В целом, по информации специалистов, зимой температурный режим ожидается в пределах климатической нормы с количеством осадков, превышающим многолетнюю норму.

Однако не исключены периоды с прекращением осадков и аномально низкими температурами воздуха.

В заключении есть небольшое уточнение от синоптиков:

"Сезонный прогноз погоды представляет собой описание осредненных метеорологических параметров по температуре воздуха и количеству осадков, выраженных в виде отклонения (аномалия) от климатических норм для рассматриваемого сезона, его следует использовать как консультативный, который уточняется прогнозами на более короткие сроки (квартальный сезонный прогноз, месяц, декада, неделя и сутки)".

Ранее сообщалось, что в Казахстан вернется тепло до +15°С. Подробнее с прогнозом погоды по стране на 16, 17 и 18 ноября можно прочитать тут. Также можно узнать, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие трое суток.