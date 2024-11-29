Снегопады, ливни и туманы надвигаются на Казахстан: прогноз погоды на выходные

Фото: Zakon.kz

Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по республике на ближайшие трое суток – с 30 ноября по 2 декабря 2024 года. Из него следует, что по Казахстану сохраняется неустойчивая погода, сообщает Zakon.kz.

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