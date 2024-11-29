Лента новостей
0
Қаз
#Всеобщее декларирование #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Снегопады, ливни и туманы надвигаются на Казахстан: прогноз погоды на выходные

Метель, снег, снегопад, зима, ветер, Астана зимой, холод, мороз, заморозки , фото - Новости Zakon.kz от 29.11.2024 12:37 Фото: Zakon.kz
Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по республике на ближайшие трое суток – с 30 ноября по 2 декабря 2024 года. Из него следует, что по Казахстану сохраняется неустойчивая погода, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, в ближайшие дни с прохождением атмосферных фронтальных разделов прогнозируются:

  • в северной части страны – снег,
  • в южных регионах – осадки.
"30 ноября, 1 декабря на юге и юго-востоке, в горных районах – сильные осадки (дождь, снег) и гололед".РГП "Казгидромет"

Лишь на западе страны на фоне повышенного атмосферного давления будет преобладать спокойная погода без существенных осадков.

"По республике ожидаются туманы и усиление ветра. Резких изменений в температурном фоне не ожидается".РГП "Казгидромет"

Ранее сообщалось, что в Астане и 11 областях объявили штормовое предупреждение на 29 ноября 2024 года.

Читайте также

Тенге, пенсия, пенсионный возраст, пенсионеры, деньги, Казахстан
Сколько денег получат дети в рамках проекта "Нацфонд - детям"
Тенге, деньги, коррупция, взятка, Казахстан
Член нескольких общественных организаций незаконно собрала 55 млн тенге с предпринимателей
Нацбанк, Казахстан, доллар
Тимур Сулейменов: Я глава Нацбанка, при котором курс стал 500
Динара Халдарова
Казгидромет Погода Казахстан 2024 год Дожди Прогноз погоды Снегопады
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Новая песня "казахстанского Юрия Шатунова" вызвала вопросы
Новая песня "казахстанского Юрия Шатунова" вызвала вопросы
Токаев лично проводил Путина в аэропорту Астаны
Токаев лично проводил Путина в аэропорту Астаны
доллар, курс, рост
С чем связан скачок курса доллара и как это может повлиять на цены – мнение эксперта
Кому нельзя и даже опасно есть хурму
Кому нельзя и даже опасно есть хурму
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: