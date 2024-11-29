Снегопады, ливни и туманы надвигаются на Казахстан: прогноз погоды на выходные
Фото: Zakon.kz
Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по республике на ближайшие трое суток – с 30 ноября по 2 декабря 2024 года. Из него следует, что по Казахстану сохраняется неустойчивая погода, сообщает Zakon.kz.
Согласно прогнозу, в ближайшие дни с прохождением атмосферных фронтальных разделов прогнозируются:
- в северной части страны – снег,
- в южных регионах – осадки.
"30 ноября, 1 декабря на юге и юго-востоке, в горных районах – сильные осадки (дождь, снег) и гололед".РГП "Казгидромет"
Лишь на западе страны на фоне повышенного атмосферного давления будет преобладать спокойная погода без существенных осадков.
"По республике ожидаются туманы и усиление ветра. Резких изменений в температурном фоне не ожидается".РГП "Казгидромет"
Ранее сообщалось, что в Астане и 11 областях объявили штормовое предупреждение на 29 ноября 2024 года.
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