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Происшествия

18-летний казахстанец лишился авто после публикации видео в соцсетях

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, фото - Новости Zakon.kz от 25.06.2026 09:51 Фото: unsplash
В Восточно-Казахстанской области стражи порядка привлекли к ответственности лихача со "стробоскопами", сообщает Zakon.kz.

Подробности 25 июня 2026 года раскрыли в пресс-службе департамента полиции (ДП) региона:

"Основанием для проверки стало видео, опубликованное самим нарушителем в социальных сетях. На кадрах видно, как водитель легкового автомобиля пересекает двойную сплошную линию разметки, выезжает на встречную полосу, проезжает на запрещающий сигнал светофора, а также незаконно использует проблесковые маячки красно-синего цвета".

Сотрудники батальона патрульной полиции оперативно установили личность нарушителя. Им оказался 18-летний житель областного центра.

"В отношении гражданина составлены административные материалы по нескольким статьям, которые направлены в суд. До принятия окончательного решения его автомобиль помещен на специализированную стоянку".Пресс-служба ДП ВКО

Отмечается, что дальнейшую судьбу любителя опасной езды решит суд.

Одной из возможных мер ответственности является лишение права управления транспортными средствами.

В полиции отметили, что подобные умышленные грубые нарушения находятся на особом контроле правоохранительных органов.

"Каждый участник дорожного движения обязан соблюдать требования законодательства. Любые действия, создающие угрозу жизни и здоровью граждан, будут пресекаться в строгом порядке", – отметил командир батальона патрульной полиции УП Усть-Каменогорска Габит Абенов.

Ранее сообщалось, что в Казахстане ужесточат контроль за учебными организациями по подготовке водителей и электросамокатам запретят ездить по тротуарам.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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