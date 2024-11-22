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Прокуратура Астаны сделала заявление по незаконным жилым комплексам

Новостройка, новостройки, постройка, застройка, стройка, строительство, строительство жилья, строительство дома, строительство домов, новостройки, новостройка, строительный объект, строительные работы, строители, рабочие, фото - Новости Zakon.kz от 22.11.2024 14:58 Фото: Zakon.kz
В Астане выявили объекты незаконного строительства жилых комплексов, вкладчиками которых являются более 6 тысяч человек, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал 22 ноября заместитель прокурора города Булат Мизанбаев, на сегодняшний день в отношении недобросовестных застройщиков расследуется 16 уголовных дел, под стражей находятся 12 человек.

"Судом удовлетворено восемь исков прокурора о взыскании объектов незавершенного строительства стоимостью свыше 7 млрд тенге. 51 застройщик, осуществляющий незаконную продажу квартир в строящихся жилых комплексах, привлечен к административной ответственности по статье 320 Кодекса об административных правонарушениях", – сообщил Мизанбаев.

Кроме того, прокуроры добились демонтажа жилого комплекса Qurmangazy, в котором незаконно привлекали средства дольщиков при отсутствии разрешительной документации.

Проверить наличие правоустанавливающих документов и разрешение на привлечение средств дольщиков по готовым и строящимся жилым комплексам можно здесь.

В акимате Астаны дали ряд советов, на что нужно обратить внимание потенциальным дольщикам.

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