Прокуратура Астаны сделала заявление по незаконным жилым комплексам

В Астане выявили объекты незаконного строительства жилых комплексов, вкладчиками которых являются более 6 тысяч человек, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал 22 ноября заместитель прокурора города Булат Мизанбаев, на сегодняшний день в отношении недобросовестных застройщиков расследуется 16 уголовных дел, под стражей находятся 12 человек.

"Судом удовлетворено восемь исков прокурора о взыскании объектов незавершенного строительства стоимостью свыше 7 млрд тенге. 51 застройщик, осуществляющий незаконную продажу квартир в строящихся жилых комплексах, привлечен к административной ответственности по статье 320 Кодекса об административных правонарушениях", – сообщил Мизанбаев.

Кроме того, прокуроры добились демонтажа жилого комплекса Qurmangazy, в котором незаконно привлекали средства дольщиков при отсутствии разрешительной документации.

Проверить наличие правоустанавливающих документов и разрешение на привлечение средств дольщиков по готовым и строящимся жилым комплексам можно здесь.

В акимате Астаны дали ряд советов, на что нужно обратить внимание потенциальным дольщикам.