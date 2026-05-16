Незаконное строительство жилых комплексов выявили в Астане

В Астане выявили незаконное строительство двух жилых комплексов. По данным прокуратуры, застройщики вели работы без необходимых разрешений, экспертизы и уведомлений о начале строительства, сообщает Zakon.kz.

Прокуратура района Нура совместно с Управлением архитектуры, ТОО Астана Генплан и управлением ГАСК выявила нарушения на стройплощадках столицы.

По улице Ш. Айтматова, рядом с участком 24/8, строили многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом без положительного заключения экспертизы и уведомления о начале строительно-монтажных работ.

Еще один объект обнаружили на пересечении улиц Ш. Айтматова и Е164. Там возводили жилой комплекс со встроенными помещениями, медицинским центром и паркингом без права на земельный участок, проектно-сметной документации, уведомления о начале работ и заключения экспертизы.

В прокуратуре отметили, что некоторые застройщики ранее уже получали уведомления о приостановке работ, однако проигнорировали требования закона.

Надзорный орган заявил, что продолжит контролировать сферу градостроительства, и напомнил об ответственности за нарушения строительного законодательства.

Ограничат ли въезд на личных автомобилях в центр Астаны, рассказал ранее замакима столицы.

