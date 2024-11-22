Что нужно знать дольщикам при покупке недвижимости, чтобы не остаться без жилья и денег

В акимате Астаны 22 ноября дали ряд советов тем, кто планирует покупку жилья, сообщает Zakon.kz.

Так, гражданам советуют тщательно проверять разрешительные документы на сбор средств дольщиков у застройщика.

Долевое участие в жилищном строительстве организуется одним из следующих способов:

получение гарантии единого оператора жилищного строительства;

участие в проекте банка второго уровня;

прием денег дольщиков после возведения каркаса жилого дома.

"Запрещается прием денег дольщиков для строительства жилья иными способами посредством договора предварительного бронирования, договора резервирования, договора инвестирования, договора уступки права требования", – сообщили в акимате.

Там отметили, что перечень сведений о выданных разрешениях в сфере долевого участия в жилищном строительстве можно найти на официальном сайте государственного учреждения "Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Астаны". На официальном сайте акимата Астаны регулярно публикуется реестр соглашений о гарантировании строящихся объектов АО "Казахстанская жилищная компания", а также перечень строящихся многоквартирных жилых комплексов, не имеющих разрешения на прием денег дольщиков.

Граждане должны знать несколько правил, прежде чем заключать договор о долевом участии в жилищном строительстве:

договор заключается в письменной форме и считается заключенным с момента постановки его на учет в местном исполнительном органе;

прием денег дольщиков осуществляется уполномоченной компанией на основании разрешения местного исполнительного органа;

уполномоченная компания предоставляет подробную информацию об объекте строительства для ознакомления физическим и юридическим лицам, обратившимся с целью заключения договора о долевом участии в жилищном строительстве;

в случае предоставления уполномоченной компанией неполной и недостоверной информации дольщик вправе обратиться в суд с иском о признании недействительным договора о долевом участии в жилищном строительстве.

"Если с вами заключена сделка с нарушением действующего законодательства, необходимо обратиться в уполномоченный орган ГУ "Управление контроля и контроля качества городской среды города Астаны", расположенный по адресу: город Астана, улица Бейбитшилик, 9, кабинет 324. Контактные телефоны: 8 (7172) – 55-04-28, 55-67-03", – сообщили в акимате.

В октябре 2024 года сообщалось о том, что в Астане выявлено 37 незаконно строящихся многоквартирных жилых домов.