Лента новостей
0
Қаз
#Всеобщее декларирование #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Что нужно знать дольщикам при покупке недвижимости, чтобы не остаться без жилья и денег

Новостройка, новостройки, постройка, застройка, стройка, строительство, строительство жилья, строительство дома, строительство домов, новостройки, новостройка, строительный объект, строительные работы, строители, рабочие , фото - Новости Zakon.kz от 22.11.2024 14:05 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В акимате Астаны 22 ноября дали ряд советов тем, кто планирует покупку жилья, сообщает Zakon.kz.

Так, гражданам советуют тщательно проверять разрешительные документы на сбор средств дольщиков у застройщика.

Долевое участие в жилищном строительстве организуется одним из следующих способов:

  • получение гарантии единого оператора жилищного строительства;
  • участие в проекте банка второго уровня;
  • прием денег дольщиков после возведения каркаса жилого дома.
"Запрещается прием денег дольщиков для строительства жилья иными способами посредством договора предварительного бронирования, договора резервирования, договора инвестирования, договора уступки права требования", – сообщили в акимате.

Там отметили, что перечень сведений о выданных разрешениях в сфере долевого участия в жилищном строительстве можно найти на официальном сайте государственного учреждения "Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Астаны". На официальном сайте акимата Астаны регулярно публикуется реестр соглашений о гарантировании строящихся объектов АО "Казахстанская жилищная компания", а также перечень строящихся многоквартирных жилых комплексов, не имеющих разрешения на прием денег дольщиков.

Граждане должны знать несколько правил, прежде чем заключать договор о долевом участии в жилищном строительстве:

  • договор заключается в письменной форме и считается заключенным с момента постановки его на учет в местном исполнительном органе;
  • прием денег дольщиков осуществляется уполномоченной компанией на основании разрешения местного исполнительного органа;
  • уполномоченная компания предоставляет подробную информацию об объекте строительства для ознакомления физическим и юридическим лицам, обратившимся с целью заключения договора о долевом участии в жилищном строительстве;
  • в случае предоставления уполномоченной компанией неполной и недостоверной информации дольщик вправе обратиться в суд с иском о признании недействительным договора о долевом участии в жилищном строительстве.
"Если с вами заключена сделка с нарушением действующего законодательства, необходимо обратиться в уполномоченный орган ГУ "Управление контроля и контроля качества городской среды города Астаны", расположенный по адресу: город Астана, улица Бейбитшилик, 9, кабинет 324. Контактные телефоны: 8 (7172) – 55-04-28, 55-67-03", – сообщили в акимате.

В октябре 2024 года сообщалось о том, что в Астане выявлено 37 незаконно строящихся многоквартирных жилых домов.

Читайте также

Метель, снег, снегопад, зима, ветер, Астана зимой, холод, мороз, заморозки
"Ледниковый период" Астаны: завораживающие кадры столицы обсуждает Казнет
Изменение часового пояса в Казахстане: интересный опрос появился в eGov mobile
Изменение часового пояса в Казахстане: интересный опрос появился в eGov mobile
АЗС, работник, бензин, цена бензина, стоимость бензина, заправка, автозаправка
Глава КМГ прокомментировал очереди на заправках на западе Казахстана
Ирина Капитанова
Астана Недвижимость 2024 год Строительство
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
президент РК
Токаев дал поручения в связи с эскалацией ситуации вокруг Украины
Владимир Путин выступил с обращением
Владимир Путин выступил с обращением
Минтруда, выходные дни, 2025 год
Минтруда сделало важное заявление по переносу выходного дня в январе 2025 года
42-летняя жена Владимира Преснякова обратилась к свекрови
42-летняя жена Владимира Преснякова обратилась к свекрови
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: