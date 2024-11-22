Казахстанцы наблюдали за полетом российской баллистической ракеты "Орешник" – фейк

Пользователи Казнета в одном из Telegram-каналов обнаружили публикацию, автор которой утверждает, что жители Сатпаева якобы наблюдали за пуском российской баллистической ракеты "Орешник", сообщает Zakon.kz.

Также в подписи к опубликованному видео значится и дата – 21 ноября 2024 года.

Фото: Stopfake.kz

Эта рассылка является фейком. На самом деле жители Казахстана могли видеть российскую ракету "Союз-2.1а". Она стартовала 21 ноября с космодрома "Байконур" с грузовым кораблем "Прогресс МС-29" на борту.

Деталями запуска поделилась корпорация "Роскосмос":

"Сегодня в 15:22:23,197 по московскому времени (17:22 по времени Астаны) со стартового комплекса 31-й площадки космодрома "Байконур" специалисты предприятий Госкорпорации "Роскосмос" выполнили пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-29".

Также сказано, что это 14-й пуск российской ракеты-носителя в 2024 году, в том числе седьмой – с Байконура и четвертый – с кораблем "Прогресс".

Фото: Telegram/roscosmos_gk

На "Прогрессе МС-29" планируется доставить 2487 кг грузов на Международную космическую станцию (МКС), в том числе 1155 кг аппаратуры и оборудования для систем станции, укладок для научных экспериментов, одежды, питания, медицинских и санитарно-гигиенических средств для экипажа 72-й длительной экспедиции, 869 кг топлива для дозаправки станции, 420 кг питьевой воды для космонавтов и 43 кг азота для пополнения атмосферы МКС.

Кроме того, корабль везет на станцию оборудование для научных экспериментов.

1 ноября 2024 года сообщалось, что на Байконуре при попытке сфотографировать ракету-носитель задержали двух иностранцев. По словам туристов, они специально приехали посмотреть на легендарный Байконур.