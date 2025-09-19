141 уголовное дело завели в сфере торговли людьми с начала года

Депутат Мажилиса Марат Башимов 19 сентября 2025 года перед началом круглого стола "Закон и порядок: по вопросам борьбы с торговлей людьми" озвучил статистику преступлений в сфере торговли людьми, передает корреспондент Zakon.kz.

"С начала этого года – 141 дело заведено. Вовлечение в проституцию – отдельно, торговля органами – отдельно. Ведь это не только продавцы, это и медики, разные сферы вовлечены", – сказал Башимов.

По его мнению, об эффективности принятого закона говорит не только статистика.

"Сейчас к ответственности привлекается даже организация, которая не подписывает трудовой договор. У нас была огромная проблема с тем, чтобы оформить трудовые отношения как-то, платить зарплату. И этот закон на самом деле это позволил", – добавил депутат.

В апреле 2025 года мы писали, что четверо казахстанцев попали в рабство в Мьянме.