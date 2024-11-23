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На севере Казахстана за три года в госсобственность вернули больше 30 тысяч га земли

Деньги, земля, покупка земли, фото - Новости Zakon.kz от 23.11.2024 08:09 Фото: Zakon.kz
В районе имени Магжана Жумабаева на севере Казахстана в госсобственность вернули больше 30 тысяч га неиспользуемых или используемых с нарушением законодательства земель, сообщает Zakon.kz.

По информации Петропавловск.news, такого результата удалось достичь за три года. В этом году во время проверок штрафы наложены больше чем на 500 тысяч тенге. В районе имени Магжана Жумабаева продолжается активная работа по наведению порядка в использовании сельскохозяйственных земель.

Особое внимание уделяется борьбе с нарушителями земельного законодательства, что уже дало ощутимые результаты.

"За последние три года в районе возращено более 30 тысяч га земель неиспользуемых или используемых с нарушением земельного законодательства. В текущем году проведены проверки, наложены административные взыскания на сумму более 500 тысяч тенге. По таким хозяйствам ожидаем поступления в бюджет двадцатикратного увеличения налога", – рассказал глава района Рахат Смагулов.

Брошенные или неправильно используемые земли – это не только упущенная выгода для региона, но и прямой ущерб экономике.

Власти уверены, что жесткие меры в виде штрафов и увеличенных налогов помогут снизить число нарушений и вернут неиспользуемые территории в сельскохозяйственное производство.

Ранее появилась информация, что казахстанцам вернут свыше 700 миллионов тенге за отопление.

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