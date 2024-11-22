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Казахстанцам вернут свыше 700 миллионов тенге за отопление

Тенге, деньги, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 22.11.2024 19:27 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Казахстанские монополисты вернут гражданам 768,2 млн тенге за услуги теплоснабжения в отопительном периоде 2023/2024 годов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 22 ноября Finprom.kz со ссылкой на Комитет по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Казахстана, возврат произведен в рамках перерасчета стоимости услуг с учетом фактической температуры наружного воздуха. Перерасчет коснулся потребителей, не имеющих приборов учета тепловой энергии. Средства будут возвращены в виде аванса на лицевые счета в текущем отопительном сезоне или в течение 2024 года.

Максимальная сумма возврата зафиксирована в Восточно-Казахстанской области – 354,5 млн тенге. В Алматы и Мангистауской области возврат составил 95,4 млн и 60,9 млн тенге, соответственно. Значительные суммы также возвращены в Кызылординской (38,6 млн тенге), Актюбинской (37,7 млн тенге), Акмолинской (33,5 млн тенге) и Костанайской (32 млн тенге) областях.

Для регионов с иными тарифообразующими подходами, таких как Карагандинская и Улытауская области, перерасчет был произведен на основании фактической температуры, что снижает вероятность переплат.

По данным КРЕМ, около 75% многоквартирных жилых домов в Казахстане оборудованы приборами учета тепловой энергии, что позволяет оплачивать услуги только за фактически потребленный объем. Гражданам без счетчиков рекомендовано устанавливать их для предотвращения возможных переплат.

Казахстанцы, имеющие вопросы по перерасчетам или подозрения на нарушения, могут обратиться в региональные подразделения КРЕМ за дополнительной информацией и защитой своих прав.

Ранее сообщалось, что жители Петропавловска возмутились счетами за отопление и электроэнергию. 

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