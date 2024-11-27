Специалистов технической отрасли обучает колледж в Щучинске

Высший технический колледж города Щучинска Бурабайского района при Управлении образования Акмолинской области является одним из ведущих в регионе.

Колледж ведет подготовку по 12 специальностям и 16 квалификациям, общий контингент обучающихся составляет 944 человека, в том числе 173 студента получают профессиональное образование в группах с государственным языком обучения, 398 охвачены дуальным обучением и 168 обучаются по договору целевого обучения.

"Проектная мощность составляет 1184 студента. В учебном заведении созданы благоприятные условия для получения знаний обучающимися: пять учебных корпусов с аудиториями, 16 мастерских и 22 лаборатории, 56 кабинетов общеобразовательных, общепрофессиональных и специальных дисциплин, 2 учебных полигона, 3 центра компетенций, 4 спортивных зала и одна игровая площадка, библиотека с фондом более 40 тысяч книг, актовый зал на 190 посадочных мест, просторная столовая на 96 посадочных мест и два общежития на 260 мест. Учебное заведение ведет образовательную деятельность по специальностям профессиональное обучение (по отраслям), мастер производственного обучения, техник-технолог, вычислительная техника и информационные сети, прикладной бакалавр вычислительной техники и информационных сетей, организация питания, технолог, кондитер-оформитель, повар, техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация электромеханического оборудования, техник-электромеханик, учет и аудит, бухгалтер, дизайн интерьера, исполнитель художественно-дизайнерских работ, туризм, экскурсовод, туристский агент, сварочное дело, электрогазосварщик, организация обслуживания в сфере питания и официант", — проинформировали в Управлении образования Акмолинской области.

Руководством учебного заведения создаются все условия для получения качественного образования студентов.

"Администрация колледжа нацелена на создание условий для формирования разносторонне развитого конкурентоспособного специалиста, обладающего социальной активностью, качествами гражданина – патриота, способного самостоятельно повышать свой профессиональный и интеллектуальный потенциал в течение всей жизни, востребованного на национальном и международном уровнях. Основная цель работы учебного заведения – повышение качества подготовки кадров в условиях трансформации системы ТиППО. Ежегодно колледж принимает участие в чемпионате World Skills на региональном и Республиканском уровнях. В течение многих лет преподаватели и мастера производственного обучения, принимают участие в конкурсе профессионального мастерства и показывают достойные результаты", – отметила директор колледжа Әсел Рақымжан.

В планах улучшение материально-технической базы учебного заведения, расширение перечня специальностей, написание образовательных программ в соответствии с общемировыми трендами, требованиями рынка труда и работодателей, что в перспективе положительно скажется на уровне занятости выпускников.