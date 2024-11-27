Лента новостей
0
Қаз
#Всеобщее декларирование #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Специалистов технической отрасли обучает колледж в Щучинске

Обучает специалистов технической отрасли, фото - Новости Zakon.kz от 27.11.2024 15:18 Фото: управление образования Акмолинской области
Высший технический колледж города Щучинска Бурабайского района при Управлении образования Акмолинской области является одним из ведущих в регионе.

Колледж ведет подготовку по 12 специальностям и 16 квалификациям, общий контингент обучающихся составляет 944 человека, в том числе 173 студента получают профессиональное образование в группах с государственным языком обучения, 398 охвачены дуальным обучением и 168 обучаются по договору целевого обучения.

"Проектная мощность составляет 1184 студента. В учебном заведении созданы благоприятные условия для получения знаний обучающимися: пять учебных корпусов с аудиториями, 16 мастерских и 22 лаборатории, 56 кабинетов общеобразовательных, общепрофессиональных и специальных дисциплин, 2 учебных полигона, 3 центра компетенций, 4 спортивных зала и одна игровая площадка, библиотека с фондом более 40 тысяч книг, актовый зал на 190 посадочных мест, просторная столовая на 96 посадочных мест и два общежития на 260 мест. Учебное заведение ведет образовательную деятельность по специальностям профессиональное обучение (по отраслям), мастер производственного обучения, техник-технолог, вычислительная техника и информационные сети, прикладной бакалавр вычислительной техники и информационных сетей, организация питания, технолог, кондитер-оформитель, повар, техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация электромеханического оборудования, техник-электромеханик, учет и аудит, бухгалтер, дизайн интерьера, исполнитель художественно-дизайнерских работ, туризм, экскурсовод, туристский агент, сварочное дело, электрогазосварщик, организация обслуживания в сфере питания и официант", — проинформировали в Управлении образования Акмолинской области.

Руководством учебного заведения создаются все условия для получения качественного образования студентов.

"Администрация колледжа нацелена на создание условий для формирования разносторонне развитого конкурентоспособного специалиста, обладающего социальной активностью, качествами гражданина – патриота, способного самостоятельно повышать свой профессиональный и интеллектуальный потенциал в течение всей жизни, востребованного на национальном и международном уровнях. Основная цель работы учебного заведения – повышение качества подготовки кадров в условиях трансформации системы ТиППО. Ежегодно колледж принимает участие в чемпионате World Skills на региональном и Республиканском уровнях. В течение многих лет преподаватели и мастера производственного обучения, принимают участие в конкурсе профессионального мастерства и показывают достойные результаты", – отметила директор колледжа Әсел Рақымжан.

В планах улучшение материально-технической базы учебного заведения, расширение перечня специальностей, написание образовательных программ в соответствии с общемировыми трендами, требованиями рынка труда и работодателей, что в перспективе положительно скажется на уровне занятости выпускников.

Читайте также

В 2025 году планируется обеспечить 100% доступ населения Акмолинской области к чистой питьевой воде
В 2025 году планируется обеспечить 100% доступ населения Акмолинской области к чистой питьевой воде
Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон
Майор юстиции осужден в Караганде
Смышляева, депзапрос, персональные данные
Депутат о защите персональных данных казахстанцев: Можно "хоть на заборе писать"
Айсулу Омарова
Образование Акмолинская область Щучинск 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Телевизор, телевизоры, телевидение, телевещание, ТВ, тв, телеэфир, телерадиовещание, СМИ, трансляция, центральное телевидение
Телевидение и радио отключат по всему Казахстану
Шесть знаков китайского гороскопа, которым не опасен ретроградный Меркурий
Шесть знаков китайского гороскопа, которым не опасен ретроградный Меркурий
Сын певицы Валерии с женой узнали пол второго ребенка
Сын певицы Валерии с женой узнали пол второго ребенка
Глава государства Касым-Жомарт Токаев и Президент Российской Федерации Владимир Путин
Путин: Российские инвестиции в экономику Казахстана растут из года в год
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: