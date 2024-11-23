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Жилищные условия и инфраструктуру улучшают в районе Акмолинской области

Акмолинская область, ремонт дорог, , фото - Новости Zakon.kz от 23.11.2024 13:41 Фото: акимат Атбасарского района
В Атбасарском районе строят и ремонтируют дорожную и водную инфраструктуру, а также улучшают жилищные условия, сообщает Zakon.kz.

На сегодняшний день в районе проживает 42 988 человек, в регионе насчитывается один город, а также 13 сельских округов, в которых расположено 30 населенных пунктов. Дороги ремонтируют как внутрипоселковые, так и областного масштаба.

"В 2023 году реализован ряд проектов по среднему ремонту дорожного полотна в городе Атбасар по улицам М. Ауэзова, К. Амировой и Л. Белаш, общей протяжённостью 3,6 километра. К тому же отремонтировали дороги в селе Сергеевка на улицах Абылайхана и И. Есенберлина общей протяженностью 2,1 километра, в селе Борисовка по улице Достык – 1,8 км, в поселке Есенгельды по улицам Бейбітшілік, Амангелді и Тың. Общая протяженность проведенных ремонтов дорог составила 4,2 км. В этом году выделены средства на текущий ямочный ремонт улично-дорожной сети районного центра, города Атбасар", – рассказали в отделе жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Атбасарского района.

Помимо ремонта дорог идет комплексная работа, направленная на обеспечение качественными водопроводными сетями жителей региона. Как сообщили в местной администрации, общая протяженность водопроводных сетей Атбасарского района составляет свыше 400 километров, из них 208,6 км – внутригородские системы водоснабжения, 213,1 км сетей расположены в селах.

ремонт, водопровод, фото - Новости Zakon.kz от 23.11.2024 13:41

Фото: акимат Атбасарского района

"На капитальные ремонты водопроводных сетей в 2023 году из областного бюджета выделили денежные средства в сумме 211 377,4 тысяч тенге, на которые заменили 5876 метров труб, что позволило уменьшить их износ от 157 км на 151,1 км. В 2024 году выделены средства на капитальный ремонт водопроводных сетей от СТО АВТОДОМ до дома № 34 по улице Линейная в Атбасаре. В 2023 году из областного бюджета были выделены 444 866,433 тыс. тенге на капитальный ремонт напорной канализационной трассы в Атбасаре общей протяженностью 13 километров", – пояснили в районном акимате.

Как проинформировали в ведомстве, жилищное строительство остается одной из приоритетных задач региона. В 2023 году приобрели 17 квартир для очередников из социально уязвимых слоев населения. В эту категорию входят дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей, неполные семьи и те, кто воспитывает детей с ограниченными возможностями, пенсионеры по возрасту и многодетные.

Также очередникам Атбасара предоставили 35 квартир из государственного жилищного фонда и жилья, арендованного местным исполнительным органом.

В 2024 году очередникам Атбасара по категорий "дети-сироты", "неполные семьи", "многодетные семьи" предоставлено четыре квартиры из государственного жилищного фонда Атбасарского района. К тому же 271 семья, пострадавшая от паводков, получила в районе новое жилье.

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