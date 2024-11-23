Сотрудника прокуратуры задержали в Таразе

Сотрудник прокуратуры Жамбылской области 23 ноября задержан по подозрению в мошенничестве, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Генеральной прокуратуры Казахстана, он был задержан Департаментом собственной безопасности ведомства и прокуратуры Жамбылской области в ходе оперативной разработки с привлечением ДКНБ региона.





"Досудебное расследование проводится спецпрокурором Генеральной прокуратуры. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о другом задержании. Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) проводит расследование в отношении активистки волонтерского движения и учредителя общественного благотворительного фонда Перизат Кайрат. Ее подозревают в хищении свыше 1,5 млрд тенге, собранных для помощи гражданам, пострадавшим от весенних паводков.