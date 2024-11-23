Сотрудника прокуратуры задержали в Таразе
Фото: pxhere
Сотрудник прокуратуры Жамбылской области 23 ноября задержан по подозрению в мошенничестве, сообщает Zakon.kz.
По данным пресс-службы Генеральной прокуратуры Казахстана, он был задержан Департаментом собственной безопасности ведомства и прокуратуры Жамбылской области в ходе оперативной разработки с привлечением ДКНБ региона.
"Досудебное расследование проводится спецпрокурором Генеральной прокуратуры. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о другом задержании. Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) проводит расследование в отношении активистки волонтерского движения и учредителя общественного благотворительного фонда Перизат Кайрат. Ее подозревают в хищении свыше 1,5 млрд тенге, собранных для помощи гражданам, пострадавшим от весенних паводков.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript