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Сотрудника прокуратуры задержали в Таразе

Задержание, задержанный, наручники, правонарушение, преступление, фото - Новости Zakon.kz от 23.11.2024 18:09 Фото: pxhere
Сотрудник прокуратуры Жамбылской области 23 ноября задержан по подозрению в мошенничестве, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Генеральной прокуратуры Казахстана, он был задержан Департаментом собственной безопасности ведомства и прокуратуры Жамбылской области в ходе оперативной разработки с привлечением ДКНБ региона.


"Досудебное расследование проводится спецпрокурором Генеральной прокуратуры. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о другом задержании. Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) проводит расследование в отношении активистки волонтерского движения и учредителя общественного благотворительного фонда Перизат Кайрат. Ее подозревают в хищении свыше 1,5 млрд тенге, собранных для помощи гражданам, пострадавшим от весенних паводков.

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Генпрокуратура Жамбылская область Тараз 2024 год Мошенничество
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