Жителей четырех городов Казахстана предупредили об ухудшении качества воздуха
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
По данным синоптиков, в четырех городах Казахстана 24 ноября 2024 года ожидается ухудшение качества воздуха, сообщает Zakon.kz.
Об этом рассказали специалисты РГП "Казгидромет".
"Неблагоприятные метеорологические условия и загрязнение воздуха ожидаются в Алматы, Астане, Караганде и Темиртау", – говорится в сообщении.
О погоде в Алматы на неделю можете подробнее узнать здесь.
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