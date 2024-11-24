Жителей четырех городов Казахстана предупредили об ухудшении качества воздуха

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

По данным синоптиков, в четырех городах Казахстана 24 ноября 2024 года ожидается ухудшение качества воздуха, сообщает Zakon.kz.

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