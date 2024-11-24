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Жителей четырех городов Казахстана предупредили об ухудшении качества воздуха

Алматы, смог, загрязнение воздуха, выхлопы, загазованность, выхлопные газы, фото - Новости Zakon.kz от 24.11.2024 09:15 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
По данным синоптиков, в четырех городах Казахстана 24 ноября 2024 года ожидается ухудшение качества воздуха, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали специалисты РГП "Казгидромет".

"Неблагоприятные метеорологические условия и загрязнение воздуха ожидаются в Алматы, Астане, Караганде и Темиртау", – говорится в сообщении.

О погоде в Алматы на неделю можете подробнее узнать здесь.

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