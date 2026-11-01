"Казгидромет" предупредил об ухудшении качества воздуха в десяти городах Казахстана

Синоптики предупредили жителей сразу десяти городов Казахстана о повышенном загрязнении воздуха 2 ноября 2026 года, сообщает Zakon.kz.

2 ноября 2026 года метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосфере ожидаются в городах Жезказган, Балхаш, Уральск, Атырау, Актобе, Актау, Шымкент, Туркестан, Алматы, Астана, следует из релиза "Казгидромета".

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

Ранее синоптики опубликовали прогноз погоды в Астане, Алматы и Шымкенте на ближайшие три дня.